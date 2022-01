Temps X : retour sur l'émission culte de science-fiction des frères Bogdanov

Les frères jumeaux Grichka et Igor Bogdanov, duo médiatique notamment connu pour avoir animé l’émission de science-fiction «Temps X» diffusée de 1979 à 1987, sont mort respectivement mardi 28 décembre 2021 et lundi 3 janvier 2022, à Paris, à l’âge de 72 ans, a annoncé leur agent.

«Entouré de l’amour de sa famille et des siens, Grichka Bogdanov s’est éteint paisiblement pour rejoindre ses étoiles», a écrit sa famille dans un communiqué. Un message tristement suivi de celui, six jours plus tard, d'un autre concernant son frère Igor : «Dans la paix et l'amour, entouré de ses enfants et de sa famille, Igor Bogdanov est parti vers la lumière». Les deux icônes de la vulgarisation scientifique étaient docteur en physique théorique pour Igor, et en mathématique pour Grichka, tous deux écrivains, mais aussi animateurs de télévision où ils resteront les pionniers de la science grand public à la télévision.

Surfant sur le succès planétaire du film Star Wars de George Lucas sorti deux ans auparavant, à 30 ans, les deux frères lançaient en avril 1979 un véritable ovni dans le paysage audiovisuel français : l'émission «Temps X», programme précurseur rempli d’effets spéciaux qui proposait une réflexion autour des grands thèmes de la science-fiction (de la fusée au clonage en passant par le Minitel…).

En combinaison de cosmonautes et dans le décor d’un vaisseau spatial à la Star Trek (piloté par Frank Dubosc), Igor et Grichka y ont durant neuf saisons reçu de nombreux invités et fait la démonstration de produits d’anticipation tels que «la machine à traduire», «la dictée magique» ou l’astro-ordinateur».

Internet avant l'heure

Télé Star relève que les jumeaux auront annoncé par exemple début janvier 1980 la prochaine naissance d'un réseau mondial d'échanges d'informations qu'ils baptiseront «Internex», alors que l'internet ne naîtra officiellement qu'une décennie plus tard.

Le magazine, dont la musique du générique est signée Jean-Michel Jarre, proposait aussi des reportages sur le futur mais aussi de découvrir des séries fantastiques comme Le Prisonnier, La Quatrième Dimension, Docteur Who, Cosmos 1999, Au-delà du réel ou encore Astrolab 22, et captivait ainsi l’attention de millions de fans de science-fiction et d’anticipation.

A la même période, les frères Bogdanov présentent 2002 – L'Odyssée du Futur en 1982, et Futur's en 1989. Le dernier numéro de Temps X sera diffusé le 27 juin 1987.

Plus tard les jumeaux les plus célèbres du PAF reviendront à l’antenne avec « Rayons X » - plus exactement leurs avatars en images de synthèse - de 2002 à 2007 sur France 2, puis réellement dans « Science X » en 2008 et 2009.

C’est aussi sur la chaîne publique qu’ils présenteront entre 2010 et 2011 «A deux pas du futur», une collection de documentaires scientifiques. Sommes-nous seuls dans l'Univers ? Que cache notre cerveau ? ou encore Et si nous devenions immortel ?. L’ambition de cette collection était de mettre en lumière le fait que la science contemporaine allait être prochainement la source d’immenses changements qui allaient bouleverser notre quotidien.