C à vous : Vincent Dedienne dérape sur la mort des frères Bogdanov (VIDEO)

Invité de l’émission C à vous sur France 5, ce lundi 3 janvier, Vincent Dedienne s’est laissé aller à une blague sur le décès des frères Bogdanov. Et ce n’est pas du tout passé.

L’humoriste était venu présenter son nouveau spectacle, Un soir de gala, qu’il s’apprête à jouer sur la scène de Théâtre Marigny.

Alors qu’Anne-Elisabeth Lemoine apporte des précisions sur la manière dont les spectateurs peuvent se procurer des places, et que Carla Bruni Sarkozy, également présente en plateau, vient d’évoquer elle aussi les annulations de dernières minutes lors de ses concerts en raison de la crise sanitaire, Vincent Dedienne a tenté un trait d’humour sur la possibilité de voir des places se libérer en citant le décès d’Igor (décédé le jour même) et Grichka Bogdanov. «Bah oui parce que par exemple, il y a des Bogdanov qui... qui meurent», lâche-t-il, avant de comprendre, à la réaction silencieuse des personnes autour de lui, sa regrettable erreur.

C’est Carla Bruni Sarkozy qui s’est précipitée à son secours, brisant le silence glacial que cette phrase a jeté sur le plateau avec la poursuite de la conversation. «Il y a un petit 10% qui, tous les soirs, ne vient pas», précise-t-elle. Le regard échangé par Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen ne trompe pas. Ils savent, à ce moment précis, que l’humoriste a dérapé.

Sur les réseaux sociaux, Vincent Dedienne a été critiqué par de nombreux internautes. À commencer par Cyril Hanouna, qui a fait part de sa colère à ses millions d’abonnés.

Je finis l émission je vois ça ! Mais quelle honte! La différence entre ce gars et les Bogdanov c le respect des autres et la classe. Choqué outré dégoûté ! J espère qu il s excusera pour la famille et les proches https://t.co/lUY0Du7y40

— Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) January 3, 2022