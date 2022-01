Janet Jackson s’est sentie «coupable par association» suite aux accusations d'abus sexuels visant Michael Jackson

Dans le documentaire événement «Janet», qui sera diffusé le 28 janvier prochain sur les chaînes américaines A&E et Lifetime, la sœur de Michael Jackson a avoué s’être sentie «coupable par association» lors du procès du chanteur en 2005.

L’artiste de 55 ans s’est toujours montrée d’un soutien indéfectible envers son frère lors de ses différents procès pour abus sexuel sur mineur, dont celui de 2005 dont il sera acquitté par la justice. Et il semblerait qu’elle compte à nouveau aborder cette partie compliquée de son existence dans ce documentaire en deux parties, qui reviendra sur l’ensemble de sa carrière, mais aussi la mort de son frère et ses ennuis avec la justice.

Ce n’est pas la première fois que Janet Jackson évoque les accusations de pédophilie visant son frère. En 2016, dans le documentaire Unmasked, elle s’était exprimée sur le sujet, et plus particulièrement sur le cas de Jordan Chandler qui, en 1993, avait accusé Michael Jackson d’agression sexuelle. Avant que l’affaire ne soit finalement réglée par un accord financier qui verra le Roi de la pop signer un chèque de plusieurs millions de dollars à la famille (et le garçon avouera en 2009 avoir menti sous la pression de son père, qui se suicidera quelques mois après).

«Si son fils avait vraiment été agressé, vous pensez vraiment que le père aurait accepté l’argent ? (…) Cela n’a aucun sens. S’il s’agissait de mon enfant, vous pouvez me donner un milliard de dollars, je veux vous voir derrière les barreaux d’une prison ou mort pour avoir infligé une telle souffrance à mon enfant», lançait-elle.

Dans le documentaire, Janet Jackson reviendra également sur le scandale de sa performance au côté de Justin Timberlake à la mi-temps du Superbowl en 2004 où elle avait « osé » exposer un sein en direct à la télévision. La chanteuse sera bannie des Grammy Awards après cela. «Ils vont portent aux nues, et quand vous êtes au sommet, ils se dépêchent de vous faire tomber», entend-t-on dans la bande-annonce.