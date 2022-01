Golden Globes : comment et à quelle heure suivre l’édition 2022 ?

Les Golden Globes ouvrent habituellement la saison des récompenses. Mais cette année fera exception. Si la 79e cérémonie aura bien lieu le 9 janvier prochain, aucun tapis rouge, aucun animateur, aucun public, aucune émission ne sont prévus.

Ceci est le résultat d’un boycott général mené à l’encontre de la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), à qui il est reproché de ne pas être en phase avec la diversité raciale, ethnique et de genre. Celle-ci a réagi en promettant de mener les réformes nécessaires, sans pour autant annuler la tenue de la 79e cérémonie. Qui ne sera pas diffusée à la télévision, la chaîne américaine NBC ayant, elle aussi, décidé de se tenir à l’écart.

«Nous continuons de penser que la HFPA est engagé dans une réforme significative. Toutefois, un changement de cette envergure exige du temps et du travail, et nous sommes convaincus que la HFPA a besoin de temps pour faire cela correctement. De fait, NBC ne diffusera pas la cérémonie des Golden Globes en 2022. Dans l’éventualité où le plan sera exécuté dans les temps, nous sommes confiants sur le fait d’être en mesure de diffuser la cérémonie en 2023», avait-elle fait savoir, via un communiqué publié en mai dernier.

Que va-t-il se passer ?

Selon la presse américaine, une retransmission en direct et en streaming pourrait être mise en place. Mais à l’instant où nous écrivons ces lignes, aucune information officielle sur ce point n’a été dévoilée. Selon la présidente de la HFPA, Helen Hoehne, cette cérémonie sera à des années lumières de ce que les Golden Globes ont été les années précédentes. «Nous réalisons que c’est une année différente, donc nous allons tenter quelque chose de différent le 9 janvier», explique-t-elle au site américain Variety.

Aussi, étant donné la crise sanitaire, seuls quelques membres triés sur le volet pourront assister à la remise des prix. Les personnes présentes devront être obligatoirement vaccinées, et présenter un test négatif de moins de 48h. En plus de révéler le nom des lauréats, la HFPA compte mettre en avant ses engagements auprès de diverses associations, et ses actions auprès des populations. Une manière de mettre en avant le positif au sein d’une organisation qui promet d'avoir déjà amorcé sa métamorphose avec la nomination de 21 nouveaux membres (sur un total de 86) et une refonte totale de son mode de fonctionnement. Reste à voir si cela suffira à convaincre leurs détracteurs.