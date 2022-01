Astrologie : avec quel signe le Verseau est-il compatible ?

Dans l’astrologie, certaines combinaisons amoureuses sont plus favorables que d’autres. Voici les signes les plus compatibles avec les natifs du Verseau, à l’honneur du 21 janvier au 19 février.

Régi par Saturne et Uranus, ce signe solitaire et marginal «n’aime pas se fondre dans la masse et veut être différent», explique l’astrocoach Nathalie Marcot.

Selon la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple, le Verseau est particulièrement enclin à vivre une belle idylle avec les signes de Feu.

Verseau et sagittaire, un bon duo

Plus précisément, ce signe d’Air, élément associé à la communication, est compatible avec les personnes nées sous le signe du Sagittaire.

Comme lui, «il est indépendant, aime la liberté, les grands espaces, et être entouré de ses amis». N’aimant pas la possessivité, ils se laisseront de l’espace pour respirer, et la jalousie ne viendra pas nuire à leur relation.

En revanche, le Sagittaire est «à cheval sur plusieurs principes», alors que de son côté, le Verseau «a de grandes théories et estime que tout le monde doit respecter les règles», à l’exception de lui-même.

Cet aspect peut être source de tensions, souligne la spécialiste, qui rappelle que pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral.

pas de routine avec un bélier

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve le Bélier. Ce signe est un leader, dynamique, qui «aime aller de l’avant, et a besoin que ça bouge, de nouveautés», ce qui convient tout à fait au Verseau car il ne supporte pas non plus la routine et la monotonie.

Imprévu et spontanéité sont leurs maîtres mots. Il faut néanmoins savoir que le Verseau peut être «très froid et tranchant». Ainsi, il peut facilement blesser le Bélier, un être assez sensible.

les gémeaux complètent le podium

Côté signes d’Air, ce sont les Gémeaux qui ont des chances de trouver grâce à ses yeux, poursuit l'experte, qui tient une chaîne Youtube. Car une fois de plus, qui se ressemble s’assemble.

Gouvernés par Mercure, une planète qui symbolise l’échange et la parole, les Gémeaux aiment s’exprimer, communiquer, et ne dépendre de rien ni de personne.

Toutefois, ces natifs ont souvent «du mal à se concentrer longtemps et ont tendance à s’éparpiller», ce qui peut indisposer le Verseau, un signe fixe, donc plus stable, qui «a besoin que les choses soient claires et nettes».

A noter qu'à l'occasion de la Saint-Valentin, Nathalie Marcot propose un coaching en ligne gratuit sur 15 jours - du 7 au 21 février - pour fuir la routine et retrouver la passion dans le couple.