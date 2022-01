Euphoria saison 2 : date de sortie, casting, intrigue… Tout ce que l’on sait déjà

Les spectateurs vont enfin pouvoir mettre fin à la longue attente. La saison 2 d’Euphoria, la série coup de poing de HBO, débarque en France ce lundi 10 janvier sur OCS.

Ils se sont passionnés pour son portrait sans concession d’une jeunesse perdue en pleine quête d’identité et de découverte de l’amour et de la sexualité, une jeunesse dévorée aussi par sa rage, ses addictions et ses traumatismes. Remake d’un drame israélien, Euphoria met en scène des lycéens, dont Rue (Zendaya), une toxicomane dépressive et Jules (Hunter Schafer), son âme soeur trans.

L’ambiance y est extrêmement sombre et les séquences parfois très crues et dérangeantes (usage débridé de drogues, nudité frontale avec un épisodes aux fameux 30 pénis dénombrés, mais aussi des scènes de viols…). Non, Euphoria n’est pas une comédie (la série est d’ailleurs déconseillée aux moins de 16 ans). Et son exploration du mal-être adolescent contemporain fait l’effet d’un coup de poing dans les entrailles, et a de quoi refiler des angoisses pour le reste de leurs jours à tous les parents. C’est dans la noirceur que fait plonger Euphoria, une sorte de mauvais trip comme celui qui a marqué à une autre époque au fer rouge les spectateurs de Requiem for a dream. Les partis prix esthétiques pour raconter la vie de ces personnages complexes sont quant à eux renversants de liberté, de beauté et de maîtrise.

Si elle sort des sentiers battus, Euphoria conservent certains codes du teen drama avec la vie de lycéens entre les cours, les réseaux sociaux et les soirées alcoolisées où le sexe et la drogue coulent à flot. Ses élèves populaires d’un côté et les excentriques de l’autre. Des sportifs beaux gosses et des pom pom girls. Des harceleurs, des harcelés, des riches, des pauvres. Ceux qui ont déjà couché. Ceux qui n’ont pas encore couché. Et du côté des parents tout n'est pas glorieux non plus, certains ont même de sacrées casseroles à cacher derrière leurs vies en apparence bien proprettes.

Le saviez-vous ?





La formidable #HunterSchaffer, alias Jules, est la révélation de #Euphoria aux côtés de #Zendaya. Un personnage dans lequel l’actrice transgenre injectera beaucoup d’elle-même, jusqu’à co-écrire l’épisode spécial centré sur Jules pour plus de réalisme. pic.twitter.com/MNuHcqCFTf — OCS (@OCSTV) January 10, 2022

Le show de Sam Levinson (fils de Barry), produit notamment par Drake, a été un succès immédiat pour HBO et a notamment valu à Zendaya un Emmy pour sa performance (déchirante il est vrai) d’une ado en proie à la drogue.

La série a été renouvelée pour une saison 2 avant même que la saison 1 ne soit entièrement diffusée. Après un premier épisode spécial centré sur le face à face bouleversant de Rue (Zendaya) avec son parrain des toximanes anomynes Ali, puis un second tout aussi poignant sur Jules (Hunter Schafer), les fans d’Euphoria attendent avec impatience la suite et ils ne sont pas les seuls.

Zendaya a confié à InStyle : « Rue me manque. Elle est comme ma petite soeur à bien des égards. Et revenir à ce personnage c’est comme revenir à la maison pour moi (…). Il y a une jolie seconde saison qui a été écrite ».

Nouvelles Intrigues et casting (Attention spoilers)

Le huitième et dernier épisode de la saison 1 a vu Rue rechuter, Jules partir pour la grande ville, Kat et Ethan se réunir, Cassie cherchant à se faire avorter, et Maddy glissant un CD compromettant pour le père de Nate dans la chambre de ce dernier. Le premier épisode spécial a ensuite vu Rue se confier après avoir décidé de ne pas suivre Jules en partance pour la ville. Le second montrait Jules notamment analyser sa quête éperdue de féminité en tant que personne trans. Et la suite ?

« Je pense que Rue a un grand voyage devant elle, et un difficile », a déclaré au Hollywood Reporter en 2019 Zendaya, ajoutant : « Ce n'est pas quelque chose que je veux interrompre à cause de ce que Rue représente pour moi, à savoir quelqu'un qui s'est battu avec son addiction, et parce que je pense qu'il y a beaucoup plus à explorer et à dévoiler en termes d'effets de la dépendance sur Rue et sur sa famille et son entourage. Les possibilités sont infinies à bien des égards », avait-elle déclaré.

Et tandis que la saison 1 se terminait avec Jules sautant dans un train, son interprète Hunter Schafer a confié à EW ses espoirs pour l'arc de la saison 2 de son personnage, confirmant apparemment qu'elle reprendrait également son rôle. « Je pense que je veux continuer à voir Jules travailler sur elle-même dans la mesure où elle a encore des problèmes majeurs, et continuer à disséquer cela et à le ressentir », a déclaré Schafer, qui a elle-même écrit le second épisode spécial. « Je pense qu'elle apprend en expérimentant des choses. Et donc, faire l'expérience de ce dont elle a besoin, sans être désordonnée, c'est le genre de relation amoureuse parent / sœur que j'ai avec elle. C'est ce que je veux pour elle, même si on ne sait pas comment ça va se passer. Je suis sûre que ce sera plus compliqué que je ne l'espérerais pour elle ».

Les fans devraient en fait s'attendre aussi à revoir le reste de la distribution, dont Barbie Ferreira dans le rôle de Kat Hernandez, Jacob Elordi alias Nate Jacobs, Sydney Sweeney dans la peau de Cassie Howard, Alexa Demie dans celle de Maddy Perez, Maude Apatow dans le rôle de Lexi Howard, et Storm Reid dans celui de Gia Bennett.

On sait aussi qu’HBO s'était lancé à la recherche d’un acteur pour « un rôle majeur », « un acteur noir de 18 à 25 ans » pour Jamieson, un jeune homme décrit comme « un outsider. Qui a peut-être un problème de drogue, ou pas. Espiègle. Drôle. Pas farouche ». L’annonce précisait que l’acteur devait se sentir à l’aise avec la nudité et les scènes de sexe. De quoi laisser entrevoir une relation avec un autre personnage de la série.

Quand verra-t-on la saison 2 ?

Comme le monde entier, le tournage de la suite d’Euphoria a été perturbé par la pandémie de Covid-19. Pandémie durant laquelle les deux épisodes spéciaux - qui tranchent avec le reste de la série par leur économie de moyens - ont néanmoins pu être tournés.

La saison 2 sera finalement lancée ce lundi 10 janvier en France sur OCS.

Les premières images montrent Rue, le personnage de Zendaya, chanter en playback sur les notes de Call Me Irresponsible («Traitez moi d’irresponsable ») de Frank Sinatra.

On peut d'ailleurs toujours revoir sur OCS la première saison et les deux récents épisodes spéciaux, formidables de sobriété et de justesse.