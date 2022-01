La Fête à la maison : le comédien Bob Saget meurt à l'âge de 65 ans

Connu pour avoir incarné Danny Tanner dans la série à succès «La Fête à la maison », Bob Saget, 65 ans, a été retrouvé sans vie dans sa chambre d’hôtel au Ritz-Carlton, à Orlando, après une représentation sur scène.

Selon le site américain Variety, les forces de l’ordre ont été appelées à se rendre sur place dimanche après-midi aux alentours de 16h, après que le comédien a été retrouvé inconscient dans sa chambre par un membre de la sécurité de l’établissement. Le shérif local a indiqué que les causes du décès n’étaient pas connues pour le moment. Selon les premières observations, «aucun signe d'homicide ou d'utilisation de drogue» n’a été constaté sur place.

Bob Saget avait gagné une notoriété internationale grâce à la série La Fête à la maison, diffusée entre 1987 et 1995, dans laquelle il incarnait le personnage de Danny Tanner, un père de famille élevant seul ses trois filles, DJ, Stéphanie et Michelle, après le décès de leur mère. Il avait participé au reboot de la série, La Fête à la maison : 20 ans après, diffusé sur Netflix en 2016. Outre-Atlantique, il était également connu pour ses talents d’humoriste, et avait assuré l’animation de l’émission America’s Funniest Home Videos.

Bob Saget était marié à Kelly Rizzo, et était le père de trois filles – Aubrey, Lara et Jennifer – nées de sa première union avec Sherri Kramer.

Les sœurs Mary-Kate et Ashley Olsen, qui incarnaient toutes deux le bébé de la famille dans La Fête à la maison, ont fait part de «leur profonde tristesse» suite à la disparition de Bob Saget. «Bob était un homme aimant, compatissant, et généreux. Nous sommes attristées d’apprendre qu’il n’est plus avec nous, mais nous savons qu’il restera à nos côtés pour nous guider comme il l’a toujours fait avec grâce », ont-elles écrit dans un communiqué publié par le site américain Page Six. John Stamos, qui incarnait l’oncle Jesse dans la série, a également rendu hommage au comédien sur Twitter.

I am broken. I am gutted. I am in complete and utter shock. I will never ever have another friend like him. I love you so much Bobby.

— John Stamos (@JohnStamos) January 10, 2022