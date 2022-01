Wonder Man : le tournage de la série sur Bernard Tapie débutera en mars

Selon le site Satellifacts, la série de Netflix consacré à Bernard Tapie, Wonder Man, entamera son tournage le 7 mars prochain. Il doit durer 17 semaines au total.

C’est le comédien Laurent Lafitte, pensionnaire de la Comédie Française, qui incarnera le célèbre homme d’affaires à l’écran. Si certains observateurs ont pu craindre que ce projet révélé en juin dernier soit mis en pause après le décès de Bernard Tapie en octobre dernier, ce serait exactement l’inverse qui se produirait, avec une accélération de la production.

La série comptera six épisodes de 45 minutes et sera réalisée par Tristan Séguéla (Docteur ?), qui est à l’origine du projet avec le producteur Bruno Nahon (Mytho, Ainsi soient-ils). Le nom de la fiction est un jeu de mots avec l’héroïne de DC Comics Wonder Woman, et la société Wonder, que Bernard Tapie racheta pour 1 franc symbolique en 1984 avant de la revendre après une restructuration qui laissera des centaines de salariés sans emploi.

Bernard Tapie opposé au projet

Dans un entretien au journal Var-Matin, Bernard Tapie avait manifesté ouvertement son opposition à ce projet de fiction. «J’étais contre. C’est le fils d’un copain. Le faire sans me demander mon accord de principe, ce n’est pas très bien. Il y a des choses qu’on ne fait pas. Qu’il y ait des documentaires, c’est autre chose, mais emprunter mon nom, c’est un peu lourd», avait-il déclaré, en faisant référence à Jacques Séguéla, le père de Tristan, le réalisateur de cette série dont l’idée est née sur le tournage de son film «16 ans ou presque» avec Laurent Lafitte, dont la ressemblance avec l’homme d’affaires lui avait, alors, sauté aux yeux.

«La série est née dans la loge de ce film que je tournais avec Laurent. On se disait tous les deux qu'il ressemblait incroyablement à Bernard Tapie. On s'est fait la réflexion à peu près au même moment», avait-il déclaré au magazine Premiere.