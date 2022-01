Astrologie : voici le signe qui serait le plus sportif

Certaines personnes ont une énergie débordante à canaliser et ne jurent que par l'effort physique. Pour elles, se dépenser est un besoin fondamental et vital. Et généralement, elles sont nées entre le 21 mars et le 20 avril, soit sous le signe du Bélier.

En effet, ce signe de Feu est le plus sportif du Zodiaque, affirme l’astrocoach Nathalie Marcot. Et pour cause, outre le fait qu’il est associé à l’élément Feu, il est dirigé par Mars, la planète de la compétition, du combat et de la guerre.

Sans compter que c’est un signe cardinal, c’est-à-dire qu’il se trouve au début d'une saison, ici le printemps. En astrologie, ce mode correspond au dynamisme, à la force et à l'élan.

Signe d'action par excellence

Audacieux et intrépide, le Bélier a besoin «de se dépasser et de battre l’autre». «Il aime le mouvement et se challenger. C’est le signe de l’action par excellence». Avide d’adrénaline, il a tendance à pratiquer «des sports à sensations fortes, où il y a de la vitesse. Il faut que ça bouge».

Les activités dites «douces», comme le yoga, très peu pour lui donc. Le Bélier se tournera généralement vers la course automobile, mais aussi les sports de combat, ou encore le biathlon, précise la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Autre grand sportif : le Lion

Autre signe réputé comme étant sportif : le Lion. Ce signe, appartenant également à l'élément Feu, «veut se prouver qu’il est capable de se surpasser, mais aussi de montrer aux autres qu’il peut le faire et qu’il est le meilleur», en choisissant le plus souvent, comme le Bélier, des sports individuels.

Les natifs de ce signe «détestent perdre et veulent à tout prix être sur la première marche du podium». Gouverné par le Soleil, le Lion «aime briller et se vanter». Il n’est pas rare de le retrouver sur un terrain de golf ou de tennis, car il apprécie «les sports prestigieux».

Contrairement à son congénère à cornes, «il est davantage dans le contrôle et moins dans l’impulsivité car c’est un signe fixe». C’est aussi un amateur «de boxe et de course à pied», ajoute l'astrocoach, qui tient une chaîne Youtube.

