Grey's Anatomy : une saison 19 déjà prévue

Si Ellen Pompeo avait laissé entendre qu’il était peut-être temps de mettre fin à «Grey’s Anatomy», la comédienne vient de signer un nouveau contrat pour revenir dans la série médicale, avec une nouvelle augmentation de salaire à la clé.

Une décision permettant à la chaîne américaine ABC d’annoncer en avance la mise en production d’une 19e saison, battant ainsi son propre record de longévité pour une série médicale diffusée en prime time à la télévision.

«Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de continuer à raconter les aventures de Meredith, Bailey, Richard, et les autres docteurs du Grey Sloan Memorial pour une saison supplémentaire», a déclaré la créatrice de la série, Shonda Rhimes, dans un communiqué publié par le site américain The Hollywood Reporter.

Pour le moment, aucune information sur l’avenir de Grey’s anatomy au-delà de la saison 19 n’a toutefois été révélée. Les audiences de la 18e, en cours de diffusion outre-Atlantique, sont excellentes.

Tout comme celles de Station 19, son spin-off qui attend sa prolongation quasi-certaine pour une saison 6. Pour Ellen Pompeo, dont le nom figure également à la production exécutive des deux séries, cette nouvelle augmentation de salaire accordée par ABC lui permet de rester au sommet de la liste des actrices les mieux payées de la télévision américaine. Pour au moins une année supplémentaire.