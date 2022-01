Top Chef 2022 : Jean Imbert va faire son retour dans l'émission

Vainqueur de la saison 3 du concours culinaire de M6, Jean Imbert sera de retour dans la 13e édition de «Top Chef», dont la diffusion est prévue dans les prochaines semaines.

Le nouveau chef des cuisine du Plaza Athénée, à Paris, figurera sur la liste des chefs invités de cette nouvelle saison, dans laquelle on retrouve également Anne-Sophie Pic, Alain Ducasse, Mauro Colagreco, ou encore Yannick Alléno. Les candidats de Top Chef s’affronteront sur une épreuve autour du vol-au-vent le jour de sa venue, un de ses plats signature.

Ce n’est pas la première fois que Jean Imbert revient dans le programme qui l’a révélé au grand public en 2012, puisqu’il était revenu dans la saison 4 – celle d’après son sacre – pour demander aux candidats de réaliser à leur manière un carpaccio en ratatouille. Il n’était plus apparu dans Top Chef depuis, et avait même révélé en 2019 ne plus suivre l’émission. Rappelant au passage ne jamais refuser son aide aux candidats qui venaient le voir. «Certaines personnes qui ont participé au concours, sont venues me voir. Nous nous sommes parlé sur les réseaux sociaux. Je leur ai donné quelques conseils, ça m’a fait plaisir. C’était plus de l’humain… Je ne cours pas après la télévision, je n’en avais pas fait depuis longtemps», expliquait-il alors à TV Mag.

Des retrouvailles tendues avec Philippe Etchebest ?

Les fans de Top Chef seront curieux d’assister aux retrouvailles entre Jean Imbert et Philippe Etchebest, ce dernier ayant régulièrement envoyé des piques à l’intention de celui qu’il considère comme «le chef des stars» dans la presse. Invité d’une émission de Daphné Bürki en 2018, l’animateur de Cauchemar en cuisine avait présenté Top Chef comme un concours «qui permet de cuisiner pour Jay-Z, Beyoncé, Barack Obama, Marisol Touraine et de se la raconter sur Instagram avec un joli filtre». Une référence directe à Jean Imbert, connu pour poser aux côtés de nombreuses personnalités sur son compte Instagram.

«Jean Imbert, c’est le cuisinier des stars ! Moi je préfère être la star des cuisiniers, personnellement», avait ajouté Philippe Etchebest. Si on imagine que beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis cette sortie médiatique, il sera toutefois amusant de voir les deux hommes évoluer côte-à-côte dans Top Chef.