Top Chef 2022 : tout savoir sur les nouveautés de la prochaine saison

La 13e saison de Top Chef est dans les starting-blocks. Alors que le tournage de cette nouvelle saison a commencé en octobre dernier et vient de s'achever, la diffusion a été annoncée pour début 2022. La date précise du coup d’envoi de cette nouvelle édition reste encore méconnue, mais voici déjà ce que réservera Top Chef 2022.

Entre épreuves inédites, grands classiques, chefs de prestige et nouveau jury, l’édition 2022 s’annonce haute en couleur.

Un jury en partie renouvelé

Après l’éviction du chef Michel Sarran à l’issue de la saison dernière, c’est un jury en partie renouvelé qui investit les cuisines de Top Chef. Alors qu’Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Paul Pairet sont de retour, Glenn Viel accroche un nouveau titre à son riche palmarès et devient juré. Plus jeune chef 3 étoiles de France, élu « chef de l’année 2020 » par ses pairs, il rejoint cette saison la fine équipe pour coacher les candidats de sa brigade. «Bienvenue au “petit nouveau” - pas si petit que ça dans tous les sens du terme - @glennviel qui vient rejoindre la troupe des gais lurons et a la lourde tâche de remplacer @michel_sarran», a ainsi partagé Hélène Darroze début octobre.

Alors que Mohamed Cheikh, de la brigade d'Hélène Darroze, a remporté le titre l'an passé, la cheffe compte bien, cette année encore, damer le pion à ses compères. «Vous remarquerez que le décor a déjà opté pour les couleurs de la brigade rouge… comme un signe précurseur», s'est-elle amusée. Reste à savoir si cette nouvelle saison, qui pourrait démarrer en février, lui donnera raison.

Un candidat déjà connu

M6 n’a pas encore dévoilé l’identité des quinze candidats qui concourent cette année. Mais un nom est toutefois déjà connu. Il s’agit de Pascal Barandoni, cuisinier varois, qui a remporté en décembre dernier le titre d’Objectif Top Chef. Elu meilleur apprenti de France en 2020, le jeune homme de 20 ans passé par le lycée hôtelier Anne-Sophie Pic, comme le rapporte Var Matin, a d’ores et déjà décroché son ticket pour Top Chef 2022. Après avoir fait ses armes dans plusieurs maisons étoilées, il se frotte désormais au concours Top Chef dans la brigade de Philippe Etchebest. Au total, treize hommes et trois femmes s'affronteront cette année, rapporte de son côté le Parisien, qui évoque également le nom de Thibaut Spiwack, chef de l'Anona, engagé dans une cuisine durable.

De nouvelles épreuves toujours plus folles

Top Chef n’a pas son pareil pour imaginer des épreuves spectaculaires. Cette saison ne déroge pas à la règle. Parmi les nouveautés, les candidats en lice pour le titre devront, cette année encore, faire preuve d’une imagination débordante, en réalisant notamment un plat vivant, c’est-à-dire qui se transforme dans l’assiette, spécialité du chef Dominique Ansel. Ils seront également confrontés à la cuisine conceptuelle du chef Mike Bagale. Autre défi lancé aux cuisiniers, ces derniers devront s’atteler à la cuisson d’un fruit en proposant une technique inattendue, note de son côté le Huffington Post. Ces nouvelles épreuves succèderont ainsi au défi du food pairing, mariage de deux aliments a priori improbable, ou encore à la première épreuve écolo, lancée l’année dernière par le chef Mauro Colagreco.

Adrien Cachot et Jean Imbert de retour sur le plateau

Deux anciens candidats font leur retour dans les cuisines de Top Chef. Après Stéphanie Le Quellec la saison dernière, c’est au tour d’Adrien Cachot, chouchou des téléspectateurs et finaliste malheureux de la onzième édition, de retrouve le plateau cette saison en tant que chef invité. Jean Imbert, candidat et gagnant de la troisième saison, aujourd’hui à la tête des cuisines du Plaza Athénée, figure lui aussi sur la liste et défiera les candidats autour de l’un de ses plats signature, le vol-au-vent. Pierre Gagnaire, qui fait toujours sensation auprès des fans du programme sera fidèle au poste, comme Yannick Alléno, Alain Ducasse, Anne-Sophie Pic ou encore Mauro Colagreco, qui eux aussi ont à nouveau répondu présent.

Parmi les nouveaux venus, la meilleure cheffe au monde en 2021, la péruvienne Pia Léon et le danois Rasmus Munk, chef doublement étoilé adepte des mises en scène spectaculaires dans son restaurant de Copenhague L'Alchemist, ont par ailleurs fait le déplacement, selon le Parisien.

Les épreuves incontournables au rendez-vous

Parce que l’on ne change pas totalement les ingrédients d'une recette qui gagne, les épreuves qui ont fait le succès de l’émission seront évidemment au programme. Toujours très attendu, l’emblématique défi de La boîte noire tourmentera cette année encore les candidats.

L’incontournable Guerre des restos aura bien lieu, sans compter que Philippe Etchebest mouillera à nouveau le maillot dans son épreuve Qui peut battre Philippe Etchebest ?