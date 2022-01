Faustine Bollaert : le tacle d'un animateur à propos de son émission «Ça commence aujourd'hui»

Dans un entretien avec le site belge Télépro, Olivier Delacroix a gentiment taclé l’émission «Ça commence aujourd’hui» de Faustine Bollaert. Et envoyé des fleurs à Cyril Hanouna et TPMP.

L’animateur du magazine Dans les yeux d’Olivier était interrogé sur la capacité de la télévision à donner la parole aux gens. Et surtout à les écouter. Et selon lui, son émission est aujourd’hui une des seules à encore leur laisser le temps de se raconter.

«Oui, il y a une télévision qui écoute les gens. Elle le fait de moins en moins. Le témoignage où on a le temps de comprendre est rare. Il y avait Jean-Luc Delarue à l'époque ou encore Mireille Dumas. Dans les yeux d'Olivier est la seule émission qui permette à quelqu'un de se raconter pendant plus de vingt minutes. Cela ne doit pas se faire en cinq minutes», explique-t-il à Télépro. Avant d’envoyer une pique subtile à Faustine Bollaert.

«Je pense que Ça commence aujourd'hui s'adresse à un public d'après-midi, qui est très différent. Je ne l'ai pas beaucoup regardée, je pense que Faustine Bollaert fait un très bon boulot. Elle a des bonnes audiences, elle a remonté les après-midis de France 2. On témoigne en sept minutes, je pense qu'on survole les choses», lance-t-il.

TPMP, le reflet de la société

Olivier Delacroix se montre en revanche bienveillant à l’encontre de Touche pas à mon poste !, l’émission animée par Cyril Hanouna sur C8 qui, selon lui, propose des débats qui permettent de prendre le pouls de ce qui anime la conversation au sein de la société.

«Pour Touche pas à mon poste, c'est autre chose. La tournure prise ressemble à Ciel mon mardi avec les pour et contre. Cyril Hanouna est très doué dans ce qu'il fait. Si on veut se renseigner sur la température de la société, vous pouvez savoir ce qui se passe grâce à TPMP. C'est très libre et populaire», analyse Olivier Delacroix.