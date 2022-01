Les Feux de l'amour : un acteur viré pour non-respect des règles sanitaires malgré ses excuses

C’est sur Instagram que Richard Burgi, qui avait rejoint le casting des «Feux de l’amour» en mars 2021, est revenu sur son éviction de la série en raison d’un non-respect du protocole anti-Covid sur le tournage.

L’acteur de 63 ans avait préalablement annoncé son départ de la série le 9 janvier dernier sur les réseaux sociaux, mais c’est dans une story diffusée sur Instagram qu’il a souhaité «mettre les choses au clair», à propos de ce qui s’est passé. Richard Burgi, qui est également connu pour avoir incarné le premier mari de Suzanne Mayer (Teri Hatcher) dans Desperate Housewives, reconnaît avoir «naïvement et par inadvertance enfreint la politique Covid de la série», après un test positif au moment des fête de Noël.

Le comédien s’est alors isolé 5 jours – la durée recommandée par le CDC (le centre pour le contrôle et la prévention des maladies américain) – avant de réaliser deux tests au studio, tous négatifs, pour ensuite rejoindre les plateaux de tournage. Or, le protocole spécifique mis en place pour la série exige une durée d’isolement de 10 jours.

«J’ai donc violé par inadvertance les règles et les protocoles Covid de la série. Je me suis senti horriblement mal sur le coup. Et encore aujourd’hui. Cela m’ennuie énormément mais c'est comme ça. Je respecte la décision de la série, quelle qu’elle soit. Ils font de leur mieux, comme nous tous», explique le comédien.

À peine parti, et déjà remplacé

La chaîne américaine CBS n’a pas perdu de temps, puisque le comédien avait à peine été remercié qu’un remplaçant avait déjà été trouvé. C’est désormais Robert Newman (Haine et passions) qui incarnera le personnage d’Ashland Locke. Il fera sa première apparition dans les épisodes inédits des Feux de l’amour dans le courant du mois de février.

Pas rancunier, Richard Burgi lui a souhaité de passer «un moment merveilleux. Il va travailler avec l'actrice la plus incroyable qui soit et des comédiens fantastiques. C'est une série incroyable».

En France, les fans de la série ne savent même pas qui est Ashland Locke. Vu le rythme de diffusion des épisodes sur TF1, ils vont probablement devoir patienter deux ans avant d’apercevoir le visage de Richard Burgi pour une poignée d’épisodes. Avant qu’il ne soit remplacé par Robert Newman.