Peacemaker : sur quelle plate-forme regarder la série en France ?

C’est un événement aux États-Unis. La série «Peacemaker», qui voit John Cena reprendre le rôle de cet anti-héros aperçu dans «The Suicide Squad», débarque ce jeudi 13 janvier sur la plate-forme HBO Max.

Pilotée par James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie), déclinée en 8 épisodes, elle permet aux fans de retrouver John Cena sous les traits de Christopher Smith, après les événements du film. Il intègre une nouvelle équipe baptisée Projet papillon sous la supervision d’Emilia Harcourt, l’assistante d’Amanda Waller, et John Economos, le directeur du pénitencier Belle Rêve. Entouré de nouveaux partenaires, Peacemaker se voit confier de nouvelles missions. Mais sa crise de conscience apparue dans le final de The Suicide Squad risque de lui compliquer la tâche.

En plus de John Cena, le casting peut compter sur la présence de Robert Patrick – dans la peau du père irascible de Peacemaker – Danielle Brooks (Orange is the New Black) ou encore Freddie Stoma. Les téléspectateurs sont impatients de retrouver le mélange d’humour et d’hyper-violence qui ont fait le succès du film The Suicide Squad, le tout avec une mise en scène signée par James Gunn.

Où sera diffusée la série en France ?

Il n’y a pas si longtemps, OCS bénéficiait d’un contrat d’exclusivité avec HBO, son partenaire historique dans l’Hexagone, qui arrivera à expiration à la fin de l’année 2022. Mais le lancement de HBO Max – et son arrivée future en France – ont changé la donne. Et OCS se retrouve aujourd’hui à ne plus diffuser systématiquement les productions de la chaîne américaine en simultanée, comme cela pouvait être le cas auparavant.

Peacemaker restera inédite en France pour le moment, jusqu’à ce qu’elle débarque sur OCS. Peut-être au mois de mars où la plate-forme de streaming pourrait proposer la diffusion de The Suicide Squad. Dans le pire des cas, le public français devra attendre le lancement de HBO Max sur le territoire, qui ne serait prévu que dans le courant de l’année 2023.