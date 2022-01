The White Lotus, saison 2 : date de sortie, casting, intrigue…Tout ce que l’on sait déjà

Série incontournable de l’été dernier, «The White Lotus» fera son retour prochainement avec une saison 2. Annonces officielles, indiscrétions, prédictions et rumeurs, voilà tout ce que l’on sait à son propos. Attention, spoilers !

Création de Mike White lancée sur HBO Max en juillet dernier, et visible sur OCS en France, The White Lotus a réussi à captiver son audience avec cette histoire centrée sur les portraits croisés de plusieurs personnages fortunés venus passer des vacances dans un hôtel de luxe à Hawaï, où la patience du personnel de l’établissement – et principalement celle de son directeur (incarné par l’extraordinaire Murray Bartlett) – est mise à rude épreuve.

Le succès rencontré par ce qui devait être une mini-série limitée a poussé la chaîne américaine à prolonger l’expérience avec une saison 2. Qui promet toutefois d’être totalement différente.

Que sait-on de l’intrigue ?

Dans un entretien pour le site américain EW.com, Mike White a donné quelques pistes à propos de l’intrigue en évoquant cette saison 2 qui se déroulera dans un lieu totalement différent, ainsi qu’avec de nouveaux protagonistes. «J’aimerais que ce soit The White Lotus : Kyoto, ou quelque chose comme ça. Ce qui serait amusant, car nous irions explorer le choc des cultures, entre autres choses», lâchait-il en août dernier après le renouvellement de la série par HBO.

Qui sera au casting ?

Selon toute vraisemblance, aucun personnage de la saison 1 ne sera de retour à l’écran. Sauf peut-être Jennifer Coolidge, que la rumeur ne cesse d’annoncer de retour au générique. Dans le même rôle ? Ou sous les traits d’un personnage différent ? Aucune information officielle n’a filtré pour le moment.

Quelques certitudes existent toutefois, comme la présence de Michael Imperioli au casting. L’acteur connu pour son rôle dans Les Soprano incarnera le rôle de Dominic Di Grasso, un homme voyageant avec son père et son fils fraîchement diplômé à l’Université. Un recrutement qui a enthousiasmé le comédien sur Instagram. «Très excité à l’idée de rejoindre Mike White et son équipe», a-t-il posté (avec le tag Jennifer Coolidge).

Aubrey Plaza (Legion) sera également au générique dans le rôle d’Harper Spiller, une femme en vacances avec son mari et des amis.

Quand sera-t-elle diffusée ?

Aucune date de diffusion pour la saison 2 n’a été dévoilée par la chaîne américaine HBO. Ni même en ce qui concerne sa mise en production.