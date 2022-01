Kendji Girac va faire ses débuts d'acteur dans un téléfilm sur TF1

Kendji Girac s’apprête à faire ses premiers pas devant la caméra dans «Champion», un téléfilm sur l’illettrisme, rapporte en exclusivité le journal Le Parisien.

Réalisée par Mona Achache (Gazelles, Bankable), cette fiction dont le tournage est imminent verra le chanteur incarner le personnage de Zack, un menuisier passionné par la boxe qui possède un vrai talent pour construire des cabanes. Mais le jeune homme a été déscolarisé trop rapidement par ses parents, qui voulaient le voir travailler jeune, et souffre d’illettrisme. Une thématique dont Kendji Girac se sent proche en raison de son histoire personnelle.

«Un vrai travail sur moi»

«Je suis allé à l’école, j’étais même un bon élève mais avec les voyages, je restais jamais 10 mois dans l’année à l’école», explique le guitariste d’origine gitane au Parisien. Un manque de régularité dont il a pu sentir les effets au début de sa carrière. «Quand j’étais plus jeune, je savais lire bien sûr mais pas assez vite pour suivre les paroles sur les prompteurs au rythme de la musique quand je chantais dans des émissions télé», précise-t-il.

Pour se préparer pour le rôle, Kendji Girac – qui aimerait «s’engager avec une association» pour continuer à s’investir contre l’illettrisme au-delà du téléfilm – prend des cours de comédie et de boxe. Il avoue également avoir beaucoup travailler sur le stress générer par le fait de se retrouver face à une caméra, comme à l’époque de sa participation à The Voice. «Ça a été un vrai travail sur moi. Quand j’ai commencé The Voice, j’étais terrorisé, je tremblais littéralement de stress. Et pendant longtemps, j’ai gardé un trac énorme», confie le chanteur de 25 ans.