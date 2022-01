The Voice 2022 : une bande-annonce hilarante pour la saison 11 (VIDEO)

Le retour de «The Voice» est imminent. En attendant de dévoiler la date de diffusion de la saison 11 de son télé-crochet, TF1 a publié une bande-annonce hilarante avec le jury et Nikos Aliagas.

Celle-ci a été diffusée samedi 15 janvier, pendant une coupure publicitaire du Grand Concours des animateurs. Les téléspectateurs ont pu découvrir Nikos Aliagas animer une réunion de travail avec Vianney, Marc Lavoine, Florent Pagny, et Amel Bent durant laquelle on leur demande de proposer des idées pour la réalisation… d’une bande-annonce.

Marc Lavoine penche pour le côté noir et blanc, Florent Pagny imagine plus d’action à la manière d'un film de cape et d'épée, Amel Bent veut du rythme façon Beyoncé, tandis que Vianney insiste avec ses petites bougies. Une idée qui finit par emporter l’adhésion alors qu’ils se retrouvent autour d’un piano pour chantonner Une autre histoire.

.@amel_bent, @VianneyMusique, @LavoineOfficiel, @florentpagny et @nikosaliagas ont longuement réfléchi pour trouver une idée de bande-annonce Et puis tout d’un coup, il s’est passé quelque chose de magique #TheVoice, l’histoire continue pour une nouvelle saison, prochainement pic.twitter.com/ieVbWEnZLC — TF1 (@TF1) January 15, 2022

Les fans de The Voice auront remarqué l’absence de Nolwenn Leroy dans cette courte vidéo. Ce n’est en effet qu’en décembre dernier que sa présence a été confirmée par la production.

La chanteuse interviendra en tant que cinquième coach, et aura pour mission de recruter les artistes que les autres coachs n’auront pas sélectionnés. Une coach «surprise» qui devrait apporter un peu de piment à cette saison 11.