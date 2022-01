Disney + : la nouvelle série The Kardashians bientôt disponible

Les Kardashians ne cessent d’étendre leur empire. En ce début d'année 2022, la famille fait l’objet d’une nouvelle série originale, bientôt disponible sur Disney +.

Le clan Kardashian/Jenner lance une nouvelle aventure avec Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloe Kardashian, Kendall Jenner et Kylie Jenner… Tout le monde est réuni. Si le teaser ne dévoile pas grand-chose concernant l’émission, on voit les différents membres de la famille nous souhaiter une bonne année 2022.

Une 21 e saison inattendue

Cette annonce est une véritable surprise, puisque la famille avait arrêté la production de leur série, après 20 ans de diffusion. Mais coup de théâtre : la série revient finalement sur Disney +. Concernant l’équipe à l’origine du projet, Ben Winston, associé chez Fulwell 73, en est le producteur avec Emma Conway et Elizabeth Jones. Danielle King est la showrunner et productrice exécutive.

Le changement de nom (Keeping up with the Kardashians devient The Kardashians) devrait impliquer une autre manière de filmer et de raconter la vie de cette famille.

Des milliers de fans devraient potentiellement rejoindre la plate-forme pour suivre leurs aventures.