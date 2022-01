Moon Knight : l'incroyable bande-annonce de la série Marvel avec Oscar Isaac

Disney+ vient de dévoiler la première bande-annonce de «Moon Knight», la série Marvel qui verra Oscar Isaac incarner le rôle principal. Ethan Hawke jouera le rôle du vilain.

Pilotée par Jeremy Slater (Umbrella Academy), réalisée par Mohamed Diab (Clash), cette série déclinée en six épisodes suivra le personnage de Marc Spector, un ancien membre de l’armée américaine atteint d’un trouble dissociatif de la personnalité qui se voit confier des pouvoirs par le Dieu égyptien de la Lune. Mais il ne tarde pas à découvrir que ces pouvoirs peuvent se révéler être à la fois une bénédiction et une malédiction dans une existence déjà troublée. «Je ne parviens pas à faire la différence entre le temps où je suis éveillé, et les rêves», peut-on l’entendre dire dans la bande-annonce.

Ethan Hawke doit jouer le rôle de Randall Spector, le frère et principal antagoniste de l’histoire. Les téléspectateurs français seront ravis de retrouver également Gaspard Ulliel sous les traits d’Anton Mogart, alias l’Homme de Minuit, lui aussi un des ennemis de Moon Knight. Les comédiennes May Calamawy et Emily VanCamp, qui reprend le rôle de Sharon Carter, seront également au générique.

Check out the all new poster for Marvel Studios’ #MoonKnight and start streaming the Original series March 30 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/Px8VbDy510 — Disney+ (@disneyplus) January 18, 2022

Selon le compte Twitter de Disney+, Moon Knight entamera sa diffusion sur la plate-forme le 30 mars prochain.

«Nous faisons quelque chose d’assez différent qui ne suis pas la même… logique de ce que propose habituellement les films de super-héros», avait déclaré Oscar Isaac à propos de la série en août dernier.