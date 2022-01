Moon Knight : qui est Anton Mogart, alias L'Homme de minuit, qu'incarnera Gaspard Ulliel dans la série Marvel ?

Gaspard Ulliel, décédé ce mercredi à l’âge de 37 ans après un accident de ski, sera au générique de «Moon Knight», la nouvelle série Marvel attendue sur Disney+ le 30 mars prochain.

Le comédien y donne la réplique à Oscar Isaac sous les traits d’Anton Mogart, un homme fortuné originaire du New Jersey dont le passé reste mystérieux avant sa rencontre avec Moon Knight. Ce voleur d’antiquités – réputé pour commettre ses crimes à minuit tapante, d’où son surnom de Midnight Man (L’Homme de minuit) – a fait sa première apparition dans le comics Moon Knight #3 en 1981. Il aime voler pour se trouver en possession d’objets rares, et non pour l’argent.

Sa première altercation avec Moon Knight se termine mal pour lui, puisqu’il tombe dans la rivière Hudson, dérive dans un bassin, et se retrouve avec le visage brûlé et déformé par des produits chimiques déversés au même moment. Il restera caché dans les égouts plusieurs jours avant de retourner chez lui où il aura la mauvaise surprise de découvrir que la police est passée saisir ses biens. Il jure dès lors de tout faire pour se venger du justicier.

Quels sont ses pouvoirs ?

Midnight Man, ou l’Homme de minuit en version française, ne possède aucun superpouvoir. Il est considéré comme un expert en infiltration, un combattant valeureux, et est toujours équipé d’un pistolet et d’un poignard oriental. Son costume est une combinaison noire qui recouvre l’ensemble du corps, avec une cape ample.

Anton Mogart découvrira également qu’il est le père d’un fils illégitime, Jeff Wilde, auquel il va apprendre tout ce qu’il sait. Le garçon deviendra plus tard l’acolyte de Moon Knight, et évoluera sous le nom de Midnight. Nul doute que ses premières apparitions à l'écran seront chargées d'émotion.