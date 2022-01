Une si longue nuit : de quelle série étrangère est adaptée la fiction de TF1 ?

Diffusée en avant-première sur Salto en décembre dernier, la série «Une si longue nuit» entame sa diffusion ce jeudi 20 janvier sur TF1. Une fiction dont le scénario n’est pas tout à fait étranger à certains téléspectateurs.

Tout simplement parce qu'il s’agit de l’adaptation française de la série britannique Criminal Justice de Peter Moffat, diffusée outre-Manche entre 2008 et 2009. En France, c’est sur Canal+ en 2010, puis sur France 4 en 2014, qu’elle a été diffusée. Elle a également fait l’objet d’une excellente adaptation aux États-Unis par la chaîne HBO avec The Night Of en 2016. Les téléspectateurs découvraient Riz Ahmed dans le rôle principal aux côtés de John Turturro, Michael K. Williams, Bill Camp et Jeannie Berlin.

C’est donc au tour de TF1 de proposer sa version de ce thriller au scénario ultra-efficace. La version française se déroule à Marseille où Sami, un étudiant de 19 ans, emprunte un soir le taxi de son père pour partir en soirée. Cette nuit-là, il fait la rencontre de Gloria, une jeune femme dont il tombe sous le charme, et enchaîne alcool, drogue, et sexe. Sami se réveille au petit matin et découvre avec horreur le corps mutilé de Gloria à ses côtés.

Que s’est-il passé ? Sammy panique et tente de s’enfuir. Mais il est rapidement retrouvé par Jeff, un policier proche de la retraite qui voit en lui le coupable idéal. Le garçon pourra heureusement compter sur Isabelle, une avocate pénaliste aux méthodes peu orthodoxes, pour assurer sa défense.

Pas facile de passer après l’excellent remake américain de cette série britannique. Mais TF1 a tenté le coup, malgré tout, avec un casting très accrocheur : Mathilde Seigner, Jean-Pierre Daroussin, Zinedine Soualem, Samira Lachhab, Assa Sylla, Antoine Duléry, Gwendoline Hamon, Lannick Gautry, mais aussi le rappeur Kaaris dans le rôle du caïd de prison.

L’acteur qui tire toutefois son épingle du jeu reste Sayyid El Alami, qui après un passage remarqué dans la série Messiah sur Netflix, confirme son talent dans le rôle principal d’Une si longue nuit.