Archive 81 : de quoi parle cette série d'épouvante ?

Une semaine à peine après sa mise en ligne, la série d’épouvante «Archive 81» caracole déjà dans le Top 10 des contenus les plus visionnés sur Netflix. Mais de quoi parle-t-elle exactement ?

Adaptation d’un podcast américain éponyme, Archive 81 suit l’histoire de Dan Turner, un archiviste qui se voit confier la restauration de cassettes vidéo sauvées d’un incendie remontant aux années 1990. La société qui l’engage exige que son travail soit effectué depuis une demeure isolée où se trouve le matériel nécessaire. Au fur et à mesure de son travail, Dan découvre l’enquête menée par une dénommée Melody Pendras en 1994, sur un mystérieux immeuble new yorkais baptisé le Visser. Ainsi que les sombres secrets qu’elle s’apprêtait à révéler.

Déclinée en 8 épisodes, Archive 81 joue la carte du «found-footage» - comme ont pu le faire Le projet Blair Witch ou Cloverfield avant elle – et propose un récit mêlant sorcellerie, secte occulte, et voyage temporel, avec plus ou moins de dextérité.

Mais malgré quelques incohérences (certaines sont dommageables, certes), cette série d’épouvante parvient à capter notre intérêt au fil des épisodes. On ne termine pas cette première saison 1 en trépignant d’impatience de découvrir une éventuelle suite. Mais elle reste plaisante à suivre pour peu qu’on se laisse porter sans vouloir tout analyser.