Pam & Tommy : quel acteur prêtera sa voix au pénis de Tommy Lee ?

Dans un entretien avec le site américain Variety, Robert Siegel, le scénariste de la série Pam & Tommy attendue sur Disney+ dès le 2 février, a révélé avoir adapté un passage de la biographie de Tommy Lee dans lequel il parle à son pénis.

Acteur réputé pour ses qualités de doublage, notamment dans l’excellente série Big Mouth, Jason Mantzoukas s’est vu confier la responsabilité de prêter sa voix à l’organe du batteur du groupe Mötley Crue. Le site Variety précise que la scène en question est adaptée d’un passage du livre autobiographique «Tommyland», de Tommy Lee publié en 2005, et sera visible dans l’épisode 2 de Pam & Tommy. Cela se déroule après la première rencontre du musicien avec Pamela Anderson (ils se marieront 4 jours après à Cancun), au moment où il se demande s’il est train de tomber amoureux, et qu’il décide d’avoir une conversation en tête-à-tête avec son pénis à ce propos.

«J’aurais adoré vous dire que cette idée était la mienne, mais j’ai simplement adapté un chapitre du livre de Tommy. Je pense qu’il s’agira d’une première à la télévision. Ils n’ont pas été immédiatement emballés par l’idée, car ce n’est pas la première réaction à avoir quand on vous présente l’idée d’un pénis parlant. Mais Hulu (la plate-forme de streaming, propriété de Disney, où sera diffusée la série aux États-Unis, ndlr) s’est montré très encourageant par la suite », assure Robert Spiegel.

Une scène étrange

Le réalisateur Craig Gillespie a offert son sentiment sur le tournage très particulier de cette scène, qui implique un pénis robotisé. «C’est juste étrange. Vous avez quatre marionnettistes travaillant sur un pénis robotisé. Et après, cela peut aller trop loin, et on se demande comment gérer le tourment émotionnel de la scène… et on espère que cela fonctionne à l’écran», lance-t-il.

Pour Sebastian Stan, qui incarne Tommy Lee à l’écran, il s’agissait avant tout de traiter ce pénis robotisé comme un acteur avec lequel il doit tourner une scène. «Au final, j’ai abordé cela comme une conversation intime que l’on peut avoir avec un ami quand on tombe amoureux», explique le comédien.