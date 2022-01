Super Bowl 2022 : Découvrez le trailer officiel qui réunit les stars du hip-hop US (Vidéo)

Dr Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige et Kendrick Lamar sont les super-héros de la bande annonce du show de la mi-temps du Super Bowl 2022 qui aura lieu le 13 février prochain, au SoFi Stadium de Los Angeles (Californie).

Dévoilé le 20 janvier 2022, ce spectaculaire trailer au style cinématographique est l'œuvre de F. Gary Gray, le cinéaste de «Straight Outta Compton» et du compositeur primé aux Grammy Awards, Adam Blackstone. Baptisé «The Call», il met en scène nos cinq légendes du rap dans leurs plus grands succès. La bande annonce s'inspire de leurs clips emblématiques, et souligne l'importance que ces artistes ont eu sur la culture hip-hop au cours des vingt dernières années.

D'une durée de 3 minutes et 43 secondes, ce trailer démarre avec Eminem qui rappe en studio quelques strophes de son tube «Rap God» dans un face à face avec Slim Shady, son alter ego démoniaque.

Puis l'adepte du «Car Wheeling» Snoop Dogg fait son apparition au volant d'une voiture américaine au son de «The Next Episode», un de ses classiques écrit par Dr Dre. Ensuite, retentit un autre hit composé par Dr Dre «Family Affair» interprété par Mary Blige.

On peut voir l'artiste hip-hop originaire du Bronx en pleine séance de maquillage pour un shooting photo. Enfin, Kendrick Lamar apparaît à l'image en pleine séance d'écriture chez lui, pendant que son tube « Humble » résonne.

La séquence de chaque artiste se conclut par un coup de fil mystérieux qui déclenche leur départ précipité. Il s'agit en réalité de Dr Dre qui les appellent à le rejoindre à Los Angeles. Au son de «California Love» de Tupac, on les aperçoit donc à la fin du trailer, tous réunis, la nuit venue, devant le stade SoFi de Los Angeles où se déroulera le Super Bowl 2022.

Des spots de 30 secondes de «The Call» seront diffusés aux Etats-Unis tout au long des séries éliminatoires de la NFL et juste avant le Super Bowl, la finale du championnat de football américain.

Cette sublime bande annonce ne donne qu'un avant-goût de ce qui attendra les spectateurs à la mi-temps du match, le 13 février 2022. Récompensées par 43 Grammy awards, ces cinq pointures du hip-hop ne manqueront pas de «mettre le feu» au stade, en donnant une performance sur scène qui s'annonce d'ores et déjà comme mémorable. L'année dernière, le show de la mi-temps assuré par le talentueux artiste canadien The Weeknd avait pourtant laissé le public sur sa faim.