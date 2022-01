The Batman : le film avec Robert Pattinson est-il trop long ?

Un nouveau record pour l’homme chauve-souris. Selon le site américain IMDb, le film «The Batman» de Matt Reeves durera 175 minutes (2h55), soit le film le plus long consacré au justicier de Gotham City.

Le précédent record de durée pour un film centré exclusivement sur le Chevalier Noir était auparavant détenu par deux des films réalisés par Christopher Nolan, The Dark Knight Rises (164 minutes) et The Dark Knight (152 minutes). La confirmation de la durée du film par IMDb rejoint les récentes rumeurs à propos des hésitations de la Warner Bros. entre deux montages, chacun d’une durée avoisinant les 3 heures. À noter toutefois que la Warner Bros. n'a pas encore officiellement confirmé la durée du film.

Bien évidemment, pour les fans les plus assidus, cela semble bien peu de temps si on compare The Batman aux versions «director’s cut» de Zack Snyder de Justice League, qui peuvent durer jusqu'à 4h02, ou de Batman v. Superman, qui affiche 3h02 au compteur.

Mais ce sont des films où l'homme chauve-souris partageait l'affiche avec d'autres super-héros de DC Comics, et l'habitude prise de faire durer ces films pourrait finir par rebuter les spectateurs. Parmi les films de super-héros les plus longs, on peut également citer Avengers : Endgame, qui est le plus long de toute la saga du MCU avec ses 182 minutes pour sa sortie en salles.