Pam & Tommy : la vraie histoire de Rand Gauthier, l'homme qui a volé la sextape de Pamela Anderson et Tommy Lee

Attendue sur Disney+ à partir du 2 février, la série «Pam & Tommy» est aussi l’histoire de Rand Gauthier, l’électricien qui a volé le coffre-fort du couple où se trouvait ce qui deviendra la sextape la plus célèbre de tous les temps.

C’est le comédien Seth Rogen qui incarne Rand Gauthier dans la série. Celui-ci travaillait sur le chantier de la demeure californienne où vivaient Tommy Lee avec Pamela Anderson. Le premier est le batteur du groupe de rock Mötley Crue, et ancien compagnon de l’actrice Heather Locklear. La seconde est devenue une star internationale grâce à son rôle de C.J. Parker dans la série Alerte à Malibu. Leur rencontre au début de l’année 1995 a été électrique, et ils se sont mariés quatre jours plus tard.

Licencié brutalement par Tommy Lee qui n’appréciait pas son travail, Rand Gauthier était ulcéré de ne pas récupérer les 20.000 dollars (plus de 17.600 euros) que le musicien lui devait pour ses services. Un jour, alors qu'il était retourné sur le chantier pour récupérer sa boîte à outils, Tommy Lee l’aurait menacé avec un fusil, avant de lui demander de «se barrer de sa propriété».

L’électricien s'était alors promis de se venger. «Je n’ai jamais été très populaire auprès des gens. Mais on n’avait jamais pointé une arme sur moi. Ça m’a fait perdre la tête», expliquera Rand Gauthier.

Une fourrure de yak tibétain

Rand Gauthier connaît bien les lieux, et sait que Tommy Lee garde un coffre-fort rempli de bijoux et d’armes dans son garage. Il ignore alors que celui-ci contient également un élément autrement plus précieux : la sextape enregistrée par le couple pendant sa lune de miel. Il va préparer le cambriolage pendant des semaines.

Selon le magazine américain Rolling Stone, c’est lui qui a installé les caméras de surveillance sur la propriété. Il décide donc de revêtir une fourrure de yak tibétain pour ramper jusqu’au garage au milieu de la nuit, et ainsi faire croire qu’il s’agit du chien que possédaient Pamela Anderson et Tommy Lee à l’époque. Il savait également que de nombreux véhicules étaient garés non loin de la demeure, ce qui éviterait à sa camionnette d’être repérée.

Quelques jours avant la fête d’Halloween en 1995, Rand Gauthier passe à l’acte, s’empare du coffre-fort, part s’isoler dans un endroit reculé, et parvient à le forcer au bout d’une heure à l’aide d’une scie de démolition. Il trouve plusieurs articles de valeur, ainsi que la cassette vidéo qui rapportera plus de 77 millions de dollars (près de 68 millions d’euros) selon certaines estimations. Une somme dont il ne verra jamais la couleur.

Des contacts dans l’industrie du porno

Rand Gauthier démarchera ses contacts dans l’industrie du porno, notamment Milton Ingley, un réalisateur de film pour adultes également connu sous le nom d’Oncle Miltie. À cette époque, il n’y a pas de précédent. TMZ, Pornhub et Kim Kardashian n’existent pas encore. La vidéo dure 54 minutes, dont 8 minutes d’actes sexuels pratiqués par un jeune couple marié. «C’est la meilleure vidéo que j’ai vue de ma vie. Ce qui est cool avec cette bande, c’est qu’on est avec eux, on vit leur vie avec eux», résumera Howard Stern en 1997 à propos de la sextape.

Selon le site américain ScreenRant, Rand Gauthier et son ami réalisateur décident d’en faire des copies pour les vendre en ligne à 59,95 dollars (les gens pouvaient commander une copie envoyée chez eux). La cassette originale est quant à elle détruite par précaution.

Deux mois après le braquage, Tommy Lee et Pamela Anderson se rendent enfin compte que le coffre-fort n’est plus dans leur garage, et commencent à s’inquiéter. Au même moment, la presse people commence à faire état d’une vidéo des deux stars faisant l’amour sur un yacht, qui se vend sous le manteau à Los Angeles. Le couple s’engage alors dans une guerre qui durera plusieurs années pour tenter d’empêcher la diffusion de la vidéo à grande échelle. Ce qui se révèlera impossible face à la puissance d’Internet.

Berné par son ami réalisateur, Rand Gauthier se retrouvera à travailler pour un parrain de la mafia locale à qui Milton Ingley avait emprunté de l’argent au début de l’opération. Et assistera de loin à la folie financière et judiciaire entourant la sextape, voyant d’autres que lui s’enrichir des plusieurs millions de dollars sur une vidéo qui n’aurait jamais vu le jour sans lui. Pis, Rand Gauthier verra la notoriété de Tommy Lee atteindre des sommets, lui qui pensait que cette vidéo allait, bien au contraire, ruiner sa réputation. «J’ai aidé à propulser sa carrière. Cela lui a permis de cimenter sa légitimité en tant que musicien, et à faire savoir au monde entier qu’il avait une des plus grosses b**** du rock’n roll», confie l’ancien électricien à Rolling Stone.