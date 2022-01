Dorothée : ses 6 chansons cultes

Star du paf dans les années 1980 et 1990, Dorothée sera de retour sur les plateaux de télévision samedi 22 février. L’animatrice phare du Club Dorothée participera à l’émission «La Chanson secrète», sur TF1, avec Nikos Aliagas.

Mais les siennes sont loin d’être restées secrètes et ont bercé toute une génération d’enfants. Passée à la chanson dans les années 1980 avec un premier album intitulé « Dorothée au pays des chansons », elle enchaîne ensuite les tubes pour enfants et sort près d’une vingtaine d’albums studio. Du titre « Hou ! La menteuse », à « Nicolas et Marjolaine », retour sur les titres cultes de l’icône des jeunes.

« La valise » – 1982

Sorti en 1982 sur l’album « Hou ! La menteuse», « La valise » est devenu l’un des tubes les plus connus de l’artiste, qui y référence tout ce qu’elle met dans sa valise, dont ses fameuses chaussettes rouge et jaunes à petits pois. Une chanson qu’elle revisitera par la suite dans tous ses albums, donnant lieu à de nouvelles versions : « J’ai vidé ma valise », « Où est passée ma valise ? », «J’ai retrouvé ma valise», «Ma nouvelle valise», ou encore «Ma valise pour Nashville».

« hou ! la menteuse » - 1982

Titre phare de son deuxième album, « Hou ! La menteuse » donnera finalement son nom à ce second opus, dont la pochette est en partie dessinée par Cabu, qui collabore à l’émission Récré A2. En tête des ventes, ce single est un succès et les enfants reprennent en chœur dans la cour de récréation les paroles de Dorothée : « Hou ! la menteuse, elle est amoureuse ». Un titre écrit notamment par Jean-Luc Azoulay, sous le pseudonyme de Jean-François Porry, comme la plupart des titres de Dorothée à cette époque.

« Vive les vacances » - 1985

« Vive les vacances, vive l’insouciance…», ce refrain entêtant a accompagné nombre d’enfants sur la route des vacances, trop serrés à l'arrière dans la voiture parentale. Un titre sorti en 1985 sur l’album «Allô Allô monsieur l’ordinateur», signé encore une fois Jean-François Porry.

«Allô Allô monsieur l’ordinateur » - 1985

Autre chanson incontournable de l’univers de Dorothée, « Allô Allô Monsieur l’ordinateur » donnera son nom au cinquième album de l’animatrice. Un opus qui contient en prime un titre intitulé « Chagrin d’amitié », dont la musique a été écrite par Charles Aznavour pour Dorothée.

« Les petits Ewoks » - 1985

En 1984, Dorothée interprète le titre « Les petits Ewoks », qui accompagne le film «L’aventure des Ewoks», d’après un scénario de George Lucas. Le titre sort l’année suivante sur son album «Allô Allô Monsieur l’ordinateur». En 1985, elle reçoit la Victoire de la musique du meilleur album pour enfants avec cette chanson. Il figure parmi ses titres les plus populaires.

« Nicolas et Marjolaine » – 1989

Nicolas et Marjolaine sort en 1989 sur le neuvième album de Dorothée, « Tremblement de terre ». Titre aux paroles moins joyeuses que ses précédents tubes mais tout aussi entêtantes, cette chanson retrace le parcours de deux enfants ayant grandi ensemble qui, pris dans le tourbillon de la vie, vont s’éloigner. Dorothée donnera une suite à cette ballade et sort en 1993 « Marjolaine et Nicolas », offrant un happy end à cette romance. Un titre qui figure sur son treizième album.

Entre 1994 à 1996, trois albums suivront («Nashville», «Bonheur City», «Toutes les chansons du monde»), avant que Dorothée ne se retire de la scène musicale. En 2010, elle est revenue avec un nouvel album, «Dorothée 2010», pour fêter ses 30 ans de carrière.