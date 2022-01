Ciné+ : Un mois de mars plein de fraîcheur et de robots

Le mois de mars sur Ciné+ propose des moments incontournables pour les amoureux du cinéma, avec une sélection de films récents immanquables, mais aussi une semaine «100% robots» sur Ciné+Frisson.

Les abonnés Canal+ savent que Ciné+Premier est le meilleur endroit pour profiter des dernières pépites diffusées sur la chaîne cryptée, à commencer par Wonder Woman 1984 avec Gal Gadot, Kristin Wiig et Chris Pine. On y trouve également le film aux 7 César d’Albert Dupontel, Adieu les cons, avec Virginie Efira dans le rôle principal. Robert Pattinson, qui sera prochainement dans The Batman de Matt Reeves, donne la réplique à Johnny Depp dans Wainting for the barbarians. The Good Criminal permet de retrouver Liam Neeson dans le rôle d’un ancien voleur ayant soif de vengeance.

Parmi les incontournables de la programmation du mois de mars, on peut également citer la semaine «100% Robots» sur Ciné+ Frisson, du 19 au 26 mars, avec les deux premiers volets de la saga Transformers avec Shia LaBeouf et Megan Fox, les trois Robocop, dont le premier réalisé par Paul Verhoeven, Terminator - Renaissance avec Christian Bale et Sam Worthington, ou encore l’impressionnant Pacific Rim avec Idris Elba et Charlie Hunnam.

Une large sélection de bijoux du 7e art sont à retrouver sur les chaines Ciné+, et à la demande sur myCANAL, notamment Spider-Man : Homecoming, Le bonheur des uns…, Colette, Énorme, La cité des enfants perdus, ou encore Gremlins.