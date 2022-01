Narvalo : la saison 2 débarque ce soir sur Canal+

Un an après le succès de la première saison, la Création Décalée Narvalo est de retour avec une saison 2 pleines de nouvelles galères hilarantes.

Au menu, huit nouvelles anecdotes rocambolesques de 20 minutes, toujours inspirées de la réalité et racontées entre amis. Mais c’est quoi un « narvalo » au juste ? Le terme est issu de l’argot gitan, et utilisé « pour insulter gentiment ou taquiner son prochain », explique le créateur de la série Matthieu Longatte. « Narvalo » est (par extension) devenu une manière d’appeler un « mec », un « type », un « gars ». Un narvalo, c’est surtout ici quelqu’un à qui il arrive toujours une galère, quelqu’un qui a toujours une histoire incroyable à raconter et qui va se propager par le bouche-à-oreille et parfois devenir une légende.

« J’ai grandi dans le 78 et je trouve que la banlieue est un environnement particulièrement riche en raison de sa diversité sociale, humaine et même géographique, analyse Matthieu Longatte. Pour faire du foot puis des conneries, j’ai passé énormément de temps dehors, à trainer, en groupe. En bas d’un pavillon ou du bâtiment d’une cité, pour tromper l’ennui et meubler le temps, on se racontait des histoires, on se projetait dans le cinéma d’untel ou d’untel, on voyageait via l’imaginaire de l’autre et surtout on riait collectivement des déboires individuels (…) Las du traitement artistique (et médiatique) réservé à la banlieue, j’ai écrit et réalisé Narvalo pour mettre en avant ce qui lui donne un charme unique à mes yeux : ces anecdotes hors du commun, ce storytelling spontané mais maitrisé et cet amour de la vanne absolument unique ».

Parmi les personnages de la saison 2 on croise un parigot exilé à Marseille « qui ne supporte plus les embrouilles de la Canebière », un anesthésiste « un peu trop porté sur la drogue qui augmente lui-même sa dose d’analgésiques après un accident de scooter », ou encore « un charo rattrapé de façon très gênante pour ses infidélités par sa meuf du moment ».

«Narvalo : Nouvelles galères» est à découvrir à partir de ce lundi sur Canal+ et (quand on veut) sur MyCanal. A noter que le premier épisode est offert (à voir ci-dessous) et que la saison 1 est toujours disponible en intégralité sur myCanal.