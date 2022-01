Regina King : son fils unique s'est suicidé le jour de son anniversaire

La comédienne et réalisatrice Regina King a confirmé ce week-end le décès de son fils unique, Ian Alexander Jr. Le jeune homme s’est suicidé le 19 janvier dernier, le jour de ses 26 ans.

DJ de profession, Ian Alexander était né de sa relation avec son ex-mari, le producteur Ian Alexander Sr. «Notre famille est dévastée au plus haut point par la perte d'Ian. Il est tellement une lumière qui prenait à cœur le bonheur des autres. Notre famille demande de prendre en considération et de respecter cette période privée. Merci», a déclaré Regina King, 51 ans, dans un communiqué publié par le site américain PEOPLE.

Regina King's Son Ian Alexander Jr. Dies by Suicide: He 'Cared So Deeply' https://t.co/bjrMJ3V0B2

— People (@people) January 22, 2022