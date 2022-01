Transatlantique : tout savoir sur la série qui passera par Marseille

La nouvelle série provisoirement intitulée « Transatlantique », toujours en préparation, devrait prendre en partie pour cadre la ville de Marseille, qui accueillera donc pour un moment les équipes de tournage.

Signée Anna Winger (à qui l’on doit déjà Unorthodox, carton nommé huit fois aux Emmy), la série de Netflix reviendra sur l’histoire vraie de Varian Fry, le journaliste américain qui, envoyé en France en 1940 par un comité de secours, était parvenu à orchestrer la fuite de milliers de juifs alors que les nazis avaient envahi la France, et que le Maréchal Pétain collaborait avec eux. Arrivé pour 15 jours, l’Américain restera un an à Marseille et réussira l’exploit de faire sortir quelques deux mille personnes de France.

Le projet Transatlantique s’inspire notamment des authentiques actions du Comité de Secours d’Urgence, ainsi que du roman de Julie Orringer, «Le portefeuille de vols», dont voici le synopsis : « En 1940, Varian Fry s’est rendu à Marseille avec trois mille dollars et une liste d’artistes et d’écrivains en péril qu’il espérait aider à s'échapper en quelques semaines. Au lieu de cela, il est resté plus d’un an, travaillant pour se procurer de faux documents, amasser des fonds d’urgence et organiser des voyages à travers l’Espagne et le Portugal, où les réfugiés s’embarqueraient pour des ports plus sûrs. Ses nombreux clients comprenaient Hannah Arendt, Max Ernst, Marcel Duchamp et Marc Chagall, et la course contre la montre pour les sauver est une histoire d’amour interdit, d’aventure à gros enjeux et de courage inimaginable ».

La série Transatlantique est actuellement en pré-production. Le casting des figurants s’est déroulé du 13 au 15 janvier. Le tournage devrait avoir lieu dans la région de Marseille du 21 février à fin juin 2022. Netflix n’a pas encore annoncé de date de sortie, toutefois il est logiquement peu probable que la série soit diffusée avant la fin 2022.