Evan Rachel Wood accuse Marilyn Manson de l’avoir violée en plein tournage

Dans le documentaire HBO «Phoenix Rising», l’actrice américaine Evan Rachel Wood («Westworld») accuse son ancien compagnon, le chanteur Marilyn Manson, de l’avoir violée en 2007, pendant le tournage du clip de «Heart-Shaped Glasses».

« Nous avions parlé d’une scène de sexe simulé. Mais quand les caméras tournaient, il a commencé à me pénétrer réellement », confie la jeune femme. « Je n’avais jamais donné mon accord pour ça », insiste-t-elle. Actrice depuis l’enfance, elle explique qu’elle « n’avai[t] pas su dire non », car elle avait « été conditionnée et formée à ne jamais répondre, à aller au bout coûte que coûte ».

Evan Rachel Wood avait commencé à fréquenter Marilyn Manson – de son vrai nom Brian Warner – en 2006, alors qu’elle n’était âgée que de 18 ans, tandis que Manson en avait 37. « J’ai été contrainte à un acte sexuel commercial sous un prétexte fallacieux. (…) J’ai été violée devant une caméra », affirme-t-elle, décrivant une équipe de tournage « très embarrassée » par la situation. Marilyn Manson aurait ensuite, dit-elle, fait pression pour qu’elle assure aux journalistes qu’il n’y avait pas eu de scène de sexe réel durant le tournage.

L'actrice avait déjà fait savoir en 2018 devant le Congrès qu'elle avait été victime d'agressions sexuelles, sans toutefois révéler l'identité de son agresseur. Dans un message publié le 1er février 2021, la star du film Thirteen avait confirmé qu'elle parlait alors du chanteur. Elle avait aussi affirmé que Brian Warner l'avait « manipulée psychologiquement» et «soumise à d'horribles abus durant des années ».

Pas la seule victime

L’an dernier, la police a ouvert une enquête sur des accusations de violences commis entre 2009 et 2011 dans le cadre du couple Warner/Wood. Mais plusieurs autres femmes, comme l’actrice Esmé Bianco (aperçue dans Game of Thrones), ont elles aussi accusé Marilyn Manson de viols et d’autres agressions. Des actes que le musicien nie avoir commis.

D'après la plainte déposée auprès d'un tribunal de Californie, Esmé Bianco avait été à deux reprises invitée à Los Angeles par Marilyn Manson dans la perspective d'un emploi. Mais elle dit avoir à la place subi des actes de violences sexuelles, affirmant aussi avoir été tailladée, fouettée et électrocutée par Marilyn Manson.

La maison de disques Loma Vista Recordings et l’agence artistique CAA ont rompu leur contrat avec le chanteur, mais ce dernier continue cependant d'enregistrer de la musique, en témoigne sa participation à l’album Donda de Kanye West.

Présenté cette année au festival de Sundance, le documentaire « Phoenix Rising » avait commencé son tournage en 2019, alors que Wood s’était alliée avec d'autres survivantes de violences conjugales afin de faire pression pour changer le délai de prescription en la matière. Un projet mené à bien puisque la loi Phoenix Act a été adoptée en Californie, y faisant ainsi passer de trois à cinq ans le délai de prescription, et y imposant aux forces de l'ordre de suivre une formation pour savoir comment prendre en charge ces affaires spécifiques.

« Il peut vous arriver des choses horribles. Mais vous êtes capable de renaître de vos cendres. C'est pour ça que j'appelle cette loi le Phoenix Act. Je pense qu'on peut se remettre d'une tragédie, parfois plus forte qu'on ne l'était avant », expliquait Evan Rachel Wood en présentant son projet de loi devant le Congrès.