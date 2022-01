Jeen-yuhs : le documentaire qui va vous faire aimer Kanye West

La série documentaire événement «Jeen-yuhs : La trilogie Kanye West» sera disponible à partir du 16 février prochain, et ambitionne d’humaniser le rappeur en donnant à voir toute la complexité de sa personnalité.

Déclinée en trois épisodes, pour une durée totale de 4h30, cette série documentaire de Netflix a été réalisée par Clarence «Coodie» Simmons et Chike Ozah. Le premier est originaire de Chicago, comme Kanye West, dont il suit assidûment le parcours depuis 2001. Pendant 20 ans, il a cumulé près de 320 heures d’images jamais dévoilées jusqu’à présent. L’ensemble permet de poser un regard sur l’incroyable carrière d’un rappeur trop souvent réduit, aujourd’hui, à son mariage – et à sa séparation – avec Kim Kardashian, ou son soutien controversé à l'ancien président américain Donald Trump.

Dans «Jeen-yuhs : La trilogie Kanye West», les téléspectateurs vont découvrir deux choses essentielles concernant Kanye West. La première est la relation très particulière qu’il avait avec sa mère, Donda West, et l’influence que celle-ci a pu avoir sur sa carrière. Grâce, notamment, à sa confiance aveugle dans les capacités de Kanye West. «Tu fais des morceaux comme Michael Jordan tire des lancer-francs. N’importe quelle personne qui aime une chose à ce point depuis si longtemps ne peut que réussir», lui lance-t-elle pour l’encourager.

Gagner le respect de ses pairs

La deuxième est l’adversité à laquelle Kanye West a dû faire face au début de sa carrière, et à quel point il a été difficile pour lui d’être pris au sérieux en tant que rappeur, et producteur. «La première fois que j’ai entendu sa musique, j’ai pensé qu’il pouvait gagner un Grammy Award un jour. Mais j’ai aussi vu beaucoup de monde se moquer de lui, et je savais que ce serait une bataille pour lui de réussir à gagner le respect des gens de l’industrie en tant que rappeur», se souvient Clarence Simmons.

«Aussi déterminé que pouvait être Kanye West pour être dans la lumière, l’industrie était à la recherche du nouveau Jay-Z, du nouveau DMX. Parfois, il semblait que Kanye ne serait rien d’autre qu’un énième visage dans la foule… Mais Kanye refusait d’accepter cela», poursuit le réalisateur, précisant que le rappeur répétait déjà son discours aux Grammy alors qu’il était un inconnu total dans le métier. En 2004, Kanye West sortira son album The College Dropout, et remportera ses premières récompenses (il a obtenu 22 Grammys dans sa carrière).

La colère de Kanye West ?

La série documentaire promet de montrer Kanye West dans l’intimité de ses débuts, à travers ses succès, mais aussi les moments plus délicats de son parcours, avec ses sautes d’humeur, et ses problèmes de santé mentale. Pour Clarence «Coodie» Simmons, il était hors de question que le rappeur ait son mot à dire sur la version finale de ce documentaire.

«Je lui ai dit, 'mec tu dois me faire confiance'. Je devais raconter cette histoire. Il ne s'agit pas de rendre Kanye West sympathique ou pas. Les images ne mentent pas. Ce qui rend ce film spécial, c'est que ça n'a rien de définitif ; c'est son parcours au travers de ma vision», lance-t-il.

Kanye West ne l’entend pas tout à fait de cette oreille malheureusement. Dans un récent message posté sur Instagram, le rappeur se montre un poil menaçant au moment d'exiger un accès à la salle de montage. «Je vais le dire gentiment pour la dernière fois. Je dois avoir le dernier mot et approuver le montage de ce documentaire avant sa diffusion sur Netflix. Ouvrez-moi la salle de montage immédiatement afin que je puisse reprendre le contrôle de ma propre image. Merci par avance», peut-on lire.

Ni les réalisateurs, ni même Netflix, n’ont réagi à sa demande pour le moment. Et il semble fort peu probable que cela change d’ici la diffusion du documentaire, à partir du 16 février (jour de la mise en ligne de l’épisode 1, les autres seront dévoilés sur les deux semaines suivantes, ndlr).

Au pire, cela fera une publicité gratuite auprès des plus de 10 millions d’abonnés que compte le rappeur sur le réseau social.