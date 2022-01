«Pour te retrouver» : Laetitia Milot star d'un émouvant téléfilm sur l'autisme

Ce mardi 25 janvier, M6 propose une soirée spéciale sur l'autisme, avec notamment au programme «Pour te retrouver», un téléfilm avec Laetitia Milot.

Cette « fiction sociétale », comme la décrit la chaîne, traite des tensions vécues par un couple face « aux situations inattendues, injustes et parfois incompréhensibles, liées au handicap de leur garçon autiste ». Laëtitia Milot et Assad Bouaad y incarnent Marion et Alexis, deux parents tout juste séparés qui se croisent uniquement pour les besoins de leur fils Lucas, âgé de 11 ans et atteint d'autisme.

Quand un matin le petit garçon disparaît du domicile familial, Marion et Alexis plongent dans une angoisse insupportable. La situation va les contraindre à passer outre ce qui les a séparés… « par amour pour leur enfant ‘différent’ ».

Anita Rowan - qui a participé au développement de séries de fiction pour la télévision («Les grandes personnes», «Plan C») - s'est inspirée de son vécu de mère d'enfant autiste pour co-écrire le scénario de «Pour te retrouver».

Comme l'a confié Laëtitia Milot lors d'une interview accordée à Télé Star, aucun des acteurs du téléfilm n'est cependant réellement atteint d'autisme. « Un autiste a besoin de garder une certaine routine dans sa vie, ses journées. Ce qui n'est pas compatible avec un tournage, où se trouvent beaucoup de personnes », a expliqué la comédienne qui, pour se préparer à son rôle, dit avoir beaucoup lu sur le sujet et s’être « imprégnée du film incroyable et tellement bouleversant d’Eglantine Eméyé », à savoir le déchirant « Mon fils, ma bataille ».

Une soirée spéciale au programme

« Ce qui me semble le plus dur en tant que maman, c’est qu’avec un enfant autiste, les rapprochements physiques sont quasiment impossibles. Pas question de les serrer trop fort dans les bras », a ajouté Laetitia Milot, qui raconte avoir été séduite par « l’histoire de ce couple qui se déchire parce qu’ils n’ont pas la même vision de l’éducation de leur fils, mais qui doivent se battre ensemble pour retrouver leur enfant».

"Tu crois vraiment que j'aurais pu faire du mal à Lucas ?"



Alors que son fils autiste est toujours porté disparu, Marion suspecte son ex-conjoint d'avoir mal réagi suite à une de ses crises...

#PourTeRetrouver, mardi 25 janvier à 21.10 avec @LMilotOfficiel et Assaad Bouab pic.twitter.com/kwwmLTPlTd — M6 (@M6) January 22, 2022

À noter qu’à l'occasion de la diffusion du téléfilm « Pour te retrouver », ce mardi 25 janvier à 21h10, M6 continuera de consacrer sa soirée à l'autisme, avec un débat présenté par Flavie Flament, ainsi qu’un documentaire inédit « Enfant autiste, et après ? », la suite d’un documentaire réalisé il y a quelques années, dans lequel les téléspectateurs retrouveront de jeunes autistes et leurs familles.

Flavie Flament (qui sera aussi par ailleurs animatrice de Stars à domicile, le 18 février prochain sur TF1) accueillera en plateau les comédiens Laëtitia Milot et Samuel Le Bihan, lui-même papa d’une fille autiste et fondateur d’Autisme Info Service, Isabelle Rolland, présidente de l’association Autistes sans frontières et Richard Delorme, responsable du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital Robert Debré à Paris.

L'autisme se manifeste notamment par des troubles des interactions sociales, de la communication verbale et non verbale et des comportements stéréotypés et répétitifs. Il toucherait près de 700.000 personnes en France, mais seules 75.000 sont diagnostiquées autistes et prises en charge.