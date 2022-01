«Familles nombreuses» : les Pellissard victimes d’un corbeau

Bien connue des fans de l’émission de TF1 Familles nombreuses, Amandine Pellissard a publié une vidéo dans laquelle elle lit une lettre anonyme particulièrement odieuse envers elle et sa famille.

Régulièrement victime d’insultes sur les réseaux sociaux, c’est cette fois par voie postale qu’une haine monstrueuse s’est exprimée. La jeune mère de huit enfants a lu face caméra la missive anonyme reçu ce mardi 25 janvier.

Et le contenu fait froid dans le dos : « Espèce de sal**erie, avec ta gueule botoxée tu ressembles vraiment à ce que tu es, une arabe avec les cheveux frisées. Tu es une honte pour les familles nombreuses. Ton Léo avec sa gueule d'arabe comme toi avec sa choucroute sur la tête, Alexandre complètement c**. Léna, petite p**e, mal polie et insolente. Les petits attardés ne parlent pas et chi**t encore dans leur couche. Fais gaffe, la roue tourne et bientôt tu te retrouveras dans un bourbier comme au début. Famille de cassos, abrutis, sales. Tes filles sont sales. Des vrais romanichels, des clochards. Tu me fais vomir. Pas la peine de porter plainte, j'ai mis des gants ».

Amandine Pellissard a fait savoir que son compagnon Alexandre allait porter plainte, et des internautes ont apporté des indications qui pourraient bien aider la famille à retrouver l’identité du corbeau… « On s'est fait aider par des personnes qui étaient sur le Live et qui travaillent à la Poste. Car on avait des questions sur l'enveloppe de cette lettre qui était curieuse. Il n'y avait pas de date et elle n'était pas tamponnée. (...) On le met au conditionnel mais c'est potentiellement quelqu'un qui travaille au centre de tri à Alès. Même notre facteur a trouvé ça bizarre. La lettre a visiblement été remise directement dans sa caisse de tournée», a expliqué Amandine Pellissard ». « On va réussir à savoir qui c'est, tout est sous vidéo surveillance », a-t-elle ajouté.

«Nous insulter... on est des adultes, mais alors toucher à des enfants, c'est dégueulasse », a commenté Alexandre, très remonté.