Cyril Lignac : un film en préparation par le réalisateur de «Daft Punk Unchained»

Cyril Lignac, future star de cinéma ? Depuis deux ans, l’animateur-restaurateur-entrepreneur est suivi par la caméra d’Hervé Martin-Delpierre, le réalisateur de «Daft Punk Unchained», pour un film centré sur les nombreuses activités du célèbre chef.

Il faut dire que la carrière de Cyril Lignac est un véritable roman. Incontournable sur M6 – où il anime actuellement Tous en cuisine et participe au Meilleur pâtissier – il est aujourd’hui à la tête de sept restaurants, de cinq pâtisseries, et d’une chocolaterie. En 2021, il a exporté ses talents à Londres où il a ouvert le Bar des prés. À 44 ans, il s’est imposé comme le visage de la gastronomie française, et le chef préféré des Français.

Dans un entretien accordé au site Média+, Matthieu Jean-Toscani, patron de la société Story Plus – qui compte trois sociétés de production (Kitchen Factory, La Famiglia, et Mr. Jean Factory) à son actif – a confirmé la production de ce film biographique baptisé Dragon.

Un titre qui fait référence au nom de la rue située à Saint-Germain-des-Prés où se trouvent trois des restaurants du chef originaire de Rodez (Aux prés, Le Bar des prés, et Dragon). «Pour le cinéma, nous produisons Dragon, un biopic sur Cyril Lignac qui va sortir avant l’été dans 150 salles en France», précise-t-il.