Damian Lewis (Billions) s'exprime sur la mort de son épouse, Helen McCrory, pour la première fois en public

Damian Lewis a évoqué sa défunte épouse, Helen McCrory, pour la première fois en public depuis son décès le 16 avril dernier.

La star de la série Billions – dont la saison 6 vient d’être lancée sur Canal+ (sans Damian Lewis qui a quitté la série à la fin de la saison 5, ndlr) – était venu participer à une «nuit de la poésie» dédiée à Helen McCrory en compagnie de leur fille Manon, 15 ans, et de leur fils Gulliver, 14 ans, sur la scène du Royal National Theatre de Londres. Il en a profité pour saluer la mémoire de sa «parfaite Helen» pour sa première prise de parole publique sur le sujet.

«Cette soirée lui est dédiée et c'est parfait comme cela, car Helen adorait le National Theatre. S'il y a bien une personne à qui on n'aurait pas volé la vedette, c'est Helen McCrory», a-t-il déclaré devant les 900 spectateurs présents dans la salle du Royal National Theatre de Londres. Avant de lire un poème à sa mémoire.

En avril 2021, Damian Lewis avait annoncé la terrible nouvelle du décès d’Helen McCrory des suites d’un cancer à l'âge de 52 ans avec un message particulièrement poignant. «J’ai le cœur brisé de vous annoncer qu’après un combat héroïque contre le cancer, la magnifique et grande femme qu’est Helen McCrory est morte paisiblement à la maison, entourée par une vague d’amour de ses amis et de sa famille. Elle est morte comme elle a vécu. Courageusement. Dieu que nous l’aimons et savons à quel point nous étions chanceux de l’avoir dans nos vies. Elle flamboyait de mille feux», pouvait-on lire sur le compte Twitter de l'acteur.

Damian Lewis avait quitté la série Billions à l’issue de la saison 5, afin de pouvoir passer le plus de temps possible avec Helen McCrory. Cette dernière incarnait le personnage de tante Polly dans Peaky Blinders. Sa mort soudaine en plein tournage de la dernière saison de la série avait profondément attristé toutes les personnes travaillant avec elle, ainsi que les fans. L’’ultime saison 6 de Peaky Blinders sera diffusée à partir de février 2022 sur la BBC, puis sur Netflix. Helen McCrory n’apparaîtra pas à l’écran, mais la production a annoncé qu’un «brillant hommage» lui sera rendu.