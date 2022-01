«Face à Baba» sur C8 : Tout savoir sur l'émission de ce soir avec Jean-Luc Mélenchon

Après Éric Zemmour le 16 décembre dernier, c’est au tour de Jean-Luc Mélenchon, le candidat à l'élection presidentielle de la France Insoumise, de participer à l’émission «Face à Baba» sur C8, ce jeudi 27 janvier à partir de 21h.

La recette de l’émission reste la même, puisque dix interlocuteurs – cinq contradicteurs et cinq sympathisants – se trouveront face à celui qui se présente pour la troisième fois pour la mandature suprême. Cyril Hanouna annonce une émission «très forte», avec des face-à-face où le débat d’idées sera particulièrement âpre. Parmi les contradicteurs, les téléspectateurs retrouveront notamment l’avocat Charles Consigny, tandis qu’Aymeric Caron – qui était déjà présent dans la première émission – sera dans le camp des sympathisants.

Éric Zemmour en contradicteur principal

Mais c’est bien la présence d’Éric Zemmour face à Jean-Luc Mélenchon qui marquera le point culminant de la soirée. Les deux hommes s’étaient déjà opposés sur BFM TV le 23 septembre dernier lors d’un long débat. Selon Cyril Hanouna, le leader du parti Reconquête ! est le seul à avoir accepté de venir, Valérie Pécresse et Marine Le Pen ayant refusé de venir débattre avec Jean-Luc Mélenchon. «C'est donc le premier à intervenir ! C'est le seul qui a bien voulu venir se confronter à Jean-Luc Mélenchon, pour une deuxième fois», a précisé l’animateur.

À l’instar d’Élisabeth Moreno lors du premier numéro avec Éric Zemmour, dont le face-à-face avait été le plus long (près d’une demi-heure), il faut s’attendre à ce que le débat entre ce dernier et Jean-Luc Mélenchon dure le plus longtemps.

Le 16 décembre dernier, Cyril Hanouna avait pulvérisé tous les records d’audience avec Face à Baba, en réunissant plus de 2 millions de téléspectateurs en moyenne, devenant au passage l’émission en prime time la plus regardée depuis la création de la TNT.