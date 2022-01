Arnold Schwarzenegger bientôt à l'affiche de «Zeus» ?

L'acteur américain Arnold Schwarzenegger va-t-il bientôt incarner sur le grand écran le dieu mythologique Zeus ? C’est en tout cas ce que laisse penser sa dernière publication sur Twitter.

Ce jeudi 27 janvier, le comédien de 74 ans a en effet posté une affiche sur laquelle il incarne le dieu à la tête de l'Olympe dans la mythologie grecque. On peut le voir portant une grosse barbe blanche et une impressionnante armure.

«À venir en février 2022 », a écrit en légende celui a interprété Hercule, le fils de Jupiter (Zeus dans la mythologie grecque), dans «Hercule à New York», d’Arthur Allan Seidelman (1970).

Il n’en fallait pas plus pour affoler la Toile. En quelques heures, la publication a été «likée» plus de 80.000 fois et largement commentée. De nombreux fans aiment à penser que cette affiche est liée à la sortie d’une nouvelle superproduction dont la star de Terminator serait le héros.

une publicité pour le SuperBowl ?

Mais cela est très peu probable. La sortie étant prévue en février, des informations auraient déjà circulées et aucun film avec Arnold Schwarzenegger baptisé «Zeus» n’est mentionné sur le site IMDB, la base de données en ligne sur le cinéma mondial.

Il y a en réalité de fortes chances que cette affiche annonce un spot télévisé publicitaire qui sera diffusé à l’occasion du Super Bowl, le 13 février prochain au SoFi Stadium de Los Angeles (Californie).

Connu sous le surnom de «Schwarzy», l’acteur sera en revanche à l’affiche de «Kung Fury II», de David Sandber. Autre projet en cours : «Triplés», la suite du film «Jumeaux» dans lequel l’Autrichien donnera à nouveau la réplique à Danny DeVito.