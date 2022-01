Patrick Duffy : l’acteur de Dallas a retrouvé l’amour dans les bras d’une actrice de Happy Days

Patrick Duffy, l’interprète de Bobby Ewing dans la série Dallas, et Linda Purl, découverte dans la série « Happy Days », ont révélé être tombés amoureux via Zoom pendant la pandémie.

Les deux acteurs, respectivement âgés de 72 et 66 ans, ont eu un véritable coup de foudre. Après quelques textos échangés avec un ami en commun, ils ont poursuivi la conversation à deux par webcams interposées. Leur entente était si bonne, que durant les quatre mois de confinement ils n'ont pas pu s'empêcher de rester connectés ensemble «deux à trois heures par jour».

«C'est une romance Covid. Nous ne nous sommes pas assis dans la même pièce pendant près de quatre mois, mais nous nous parlions tous les jours», a fait savoir Patrick Duffy lors d’une interview pour l'émission This Morning.

«Un jour Patrick me dit "à demain, je t'aime"», a confié celle qui jouait Ashley Pfister dans la saison 10 de la série Happy Days.

«Le lendemain, nous nous sommes reparlés via Zoom. Et puis je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit 23 heures jusqu'à sa porte et nous ne nous sommes jamais séparés.», a renchéri l’ancienne star de la série culte Dallas.

Désormais sous le même toit, les amoureux ne se quittent plus et partiront dans un mois ensemble pour jouer dans une nouvelle production du thriller classique de Broadway, «Attrape-moi si tu peux».

Find someone who looks at you the way these two look at each other pic.twitter.com/ZVMgSwHjh8 — This Morning (@thismorning) January 27, 2022

Linda pense que sans la pandémie leur rencontre n’aurait pas été possible : «Je ne pense pas que cela se serait produit autrement, car dans notre vie normale avant la pandémie, nous n'aurions pas eu trois heures pour converser via zoom, mais nous l'avons fait».

Patrick a déclaré qu'il n'aurait jamais imaginé cela possible d'autant qu'il avait renoncé à l'idée de tomber amoureux à nouveau après le décès de sa femme, la danseuse de ballet Carlyn Rosser, qui avait succombé à un cancer en 2017. «Je ne le cherchais pas. Je n'ai pas senti que j'en avais besoin… et puis le destin a fait un swoosh ! et a changé la perspective», a-t-il ajouté à propos de sa rencontre avec Linda.