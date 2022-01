The Batman : le nouveau teaser vient-il de dévoiler l'intrigue au cœur du film ?

Attendu en salles le 2 mars prochain, «The Batman» vient de dévoiler un nouveau teaser d’une trentaine de secondes qui pourrait en dire beaucoup sur l’intrigue centrale du film de Matt Reeves.

Selon la presse américaine, The Batman s’articulera autour d’une histoire où le Chevalier Noir sera poussé dans ses retranchements comme rarement auparavant. Et le compte Twitter officiel du film qui verra Robert Pattinson incarner le héros de DC Comics vient de mettre en ligne un teaser particulièrement intriguant à propos du scénario. Toutes les images qui figurent dans cette vidéo ont été vues dans les précédentes bandes-annonces. Toutes, sauf pour un plan qui apparaît à 20 secondes du teaser, et qui vient de mettre le feu aux cerveaux des fans.

He can’t stop what’s coming. Get tickets for #TheBatman starting February 10, only in theaters March 4. pic.twitter.com/9qnJIMKMoc — The Batman (@TheBatman) January 30, 2022

Dans ce teaser, on peut entendre Catwoman dire «Tout tourne autour de la famille Wayne». On sait aussi que le Shynx (the Riddler), qui sera incarné par Paul Dano, va s’engager dans un jeu pervers avec Bruce Wayne/Batman, à travers lequel il menace de révéler un secret particulièrement sensible concernant la famille Wayne. Sur le plan en question, on voit Batman en présence du commissaire Gordon, regardant un tableau où sont accrochés des articles de presse découpés sur lesquels apparaissent le nom de Thomas Wayne – le père de Bruce donc – ainsi que le mot «orphelinat».

La question qui est sur toutes les lèvres des fans est la suivante : Se pourrait-il que le Sphynx soit lié à la famille de Bruce Wayne ? Pourrait-il être son frère, dont Thomas Wayne a choisi de se débarrasser ? Dans le Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, Arthur Fleck est confronté à la possibilité d’être le fils caché de Thomas Wayne (suite à une relation supposée de ce dernier avec sa mère). Les comics ont également exploré cette voie dans The Court Owls (novembre 2011).

Si cette théorie reste toutefois peu probable, The Batman promet une confrontation particulièrement angoissante de l’homme chauve-souris avec le Sphynx. La presse américaine anticipe déjà une performance inoubliable de Paul Dano sous les traits du principal antagoniste du film de Matt Reeves. L’impatience ne fait que grandir.