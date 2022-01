Dune 2 : Denis Villeneuve évoque la suite

Énorme succès dans les salles malgré les nombreux contretemps imposés par la crise sanitaire, «Dune» reviendra en 2023 avec un deuxième volet, de nouveau réalisé par Denis Villeneuve.

Invité du podcast Awards Chatter du site américain Variety, le réalisateur a révélé se trouver en pleine phase de création visuelle et d’écriture. «Nous commencerons bientôt les story-boards et le film est en pleine phase de conception visuelle. C’est cette magnifique partie où il s’agit juste de rêver, regarder le plafond et réfléchir au film. J’adore. C’est le moment où tout est possible, avant d’avoir le choc de la réalité en 2022», lance-t-il.

Denis Villeneuve sait que le temps est déjà compté, puisque le tournage de Dune 2 est prévu pour débuter dès cet été, avec une sortie dans les salles calée pour le 18 octobre 2023. Les spectateurs retrouveront Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Astréides, Rebecca Fergusson dans celui de Lady Jessica, et Zendaya dans celui de Chani, un personnage qui devrait par ailleurs tenir une place bien plus importante dans le deuxième volet.

Pour le moment, l’adaptation de Dune par Denis Villeneuve devrait s’arrêter avec ce deuxième volet. Mais le réalisateur laissait entendre à l’automne dernier qu’il rêvait d’en faire une trilogie.

«Ce n’est pas que je veux faire une franchise à tout prix, mais c’est Dune, et Dune est une histoire énorme. Pour l’honorer, je pense qu’il faudrait au moins trois films. Ce serait le rêve. Suivre Paul Atréides et son arc complet», confiait-il au site américain Entertainment Weekly. «Chaque chose en son temps. Mais si j’ai l’occasion de faire Dune : Partie 2 et Dune : Messiah, je suis béni», précisait-il.