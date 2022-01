«Je te promets» : la saison 2 du «This is us» français commence ce soir

L’adaptation française de la série américaine «This is us» revient ce lundi 31 janvier à 21h10, avec les deux premiers épisodes d'une saison 2 inédite qui promet encore beaucoup d’émotion.

Sortez les mouchoirs, le couple Gallo (Camille Lou et Hugo Becker) et leurs trois bambins chéris, deux jumeaux et un troisième enfant né le même jour qu’ils ont adopté à sa naissance, sont de retour sur TF1. Comme dans la série originale, «Je te promets» continue de suivre le quotidien des membres de cette fratrie, adultes de nos jours, tout en replongeant dans leur prime jeunesse avec des flash-backs réguliers dans leur passé.

La série reprend exactement où elle s’était arrêtée en saison 1. «En 1998, rien ne va plus entre Florence et Paul», annonce TF1. Après une forte dispute, le couple décide d’annoncer aux enfants qu’il va se séparer un moment. De nos jours, Michael se fait larguer par Maëlle, ce qui lui fait prendre conscience que le véritable amour de sa vie n'est autre que Julie. De son côté, Maud souffre toujours à cause de son poids mais retrouve confiance en elle grâce à Tanguy, et se décide à marcher dans les pas de sa mère en se lançant dans la chanson, tandis que Mathis, soulagé d'avoir réussi à démissionner, est déterminé à devenir un papa d’accueil irréprochable.

Hugo Becker, Camille Lou, Marilou Berry, Guillaume Labbé, Narcisse Mame, Marc Riso, ou encore Léonie Simaga reprennent du service dans douze nouveaux épisodes qui vont notamment révéler les circonstances de la mort du patriarche Paul (lesquelles, il est à noter, diffèrent de celle de sa version américaine).

«On retrouve Florence à différents moments de sa vie et notamment lors du décès de Paul (son compagnon, ndlr), annoncé en saison 1, confie Camille Lou à propos de la mère qu'elle incarne. Ces nouveaux épisodes racontent cet événement et ses conséquences sur la famille Gallo. Ce dénouement dramatique devrait toucher beaucoup de gens qui peuvent se retrouver dans ces épreuves de la vie mais aussi à travers l’amour qui unit cette famille. J’espère que cela va leur donner la force et l’espoir de s’en sortir», ajoute la comédienne.

«un mélange d'humour et d'émotion»

Comme son modèle «This is us» (dont la 6e et dernière saison est à voir sur MyCanal), «Je te promets» joue la carte de l’identification pour émouvoir son audience. Pour la faciliter, des ajustements culturels ont été opérés dans l’adaptation française. Et cette saison 2, sur une BO riche en variété made in France, continuera d’ancrer son récit dans l’Hexagone avec notamment cette fois en toile de fond le second tour Chirac-Le Pen de 2002.

«C’est une série représentative de la culture française, explique Marilou Berry. L’adaptation est bien construite. L’essence des personnages de la série originale a été conservée mais leur vie est implantée dans notre culture. J’aime beaucoup l’idée, par exemple, que nos personnages soient nés le jour de l’élection de François Mitterrand car c’est un événement très marquant. Les auteurs ont vraiment enrichi la série. Il y a un humour aussi, un décalage, qui est plus proche de la réalité».

Pour l’actrice, «Je te promets» offre ainsi «un mélange d’humour et d’émotion particulièrement réjouissant». De retour dans la peau de Maud, l’une des triplés de la famille Gallo, Marilou Berry - qui signe également la coréalisation de ces nouveaux épisodes - annonce une évolution majeure pour son personnage.

«On retrouve Maud en pleine préparation de son mariage avec Tanguy comme le promettait la fin de la saison 1. Elle paraît heureuse et commence à assumer de faire ce qu’elle aime : chanter. Les propos de son frère Michaël dans les épisodes précédents la réveillent et elle semble plus disposée à s’offrir la vie qu’elle mérite. Dans cette deuxième saison, elle va prendre des risques et sortir de sa zone de confort».

Parmi les nouveaux acteurs à faire leur arrivée dans cette saison 2, Charlie Bruneau ( En Famille) joue Julie, le grand amour de Michaël (Guillaume Labbé), ou encore Sandy Afiuni incarne Rose, une ado dont la mère est en prison et qui arrive chez Mathis.