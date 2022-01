Les Particules Elémentaires : le téléfilm adapté du roman de Michel Houellebecq diffusé ce soir

«Les particules Elémentaires», l’adaptation en téléfilm du roman trash de Michel Houellebecq par le réalisateur Antoine Garceau, à qui on doit la série à succès «Dix pour cent», est diffusé ce soir, à 21h10.

Après avoir été adapté pour le cinéma par le réalisateur allemand Oskar Roehler en 2006, le roman sombre, «monument de la littérature contemporaine, qui dresse une satire féroce et bouleversante de la société moderne minée par la solitude et l’individualisme», comme le décrit France 2, connaît une nouvelle vie sur le petit écran.

Le scénario suit les parcours chaotiques des demi-frères au cœur du livre, Bruno Clément (né en 1956), futur agrégé de lettres et obsédé sexuel, et Michel Djerzinski (né en 1958), qui deviendra un biologiste asocial fasciné par la reproduction cellulaire et le clonage, deux garçons négligés par leur mère baba-cool (incarnée par Pascale Arbillot), et élevés séparément par leurs grands-mères.

Le téléfilm compte de nombreux flashbacks sur leur enfance qui les a criblés de névroses. La version adulte de Michel est incarnée par Jean-Charles Clichet (Une belle histoire), celle de Bruno par Guillaume Gouix (Une affaire française). Pour ce dernier «Houellebecq est autant attirant que repoussant», a-t-il dit pour Allociné, ajoutant que l'écrivain «regardait l'humanité avec un scalpel. J'ai l'impression de voir un homme en train de disséquer une grenouille, mais avec des humains.» Tout l’enjeu de l’adaptation télé tenait à «la rendre accessible, mais en restant amoral», commente encore l'acteur. «C'est du prime time qui sent la clope et le cul», renchérit-il, le téléfilm ne faisant il est vrai pas l’impasse sur des scènes dérangeantes. «Je pense qu'on les a traités comme il fallait», considère de son côté le réalisateur.

«Par leur parcours familial et sentimental chaotique», les deux frères dépressifs sous Prozac des Particules Elémentaires «illustrent de manière tragique et drôle la société contemporaine et l’impossible quête de l’amour vrai», commentent quant à eux les producteurs Edouard de Vesinne et Thomas Anargyros. «C’était un défi d’adapter en 120 minutes une fresque dense se déroulant sur presque 40 ans. Tout en procédant à des aménagements de structure, Gilles Taurand a conservé dans son scénario la substance du roman de Houellebecq et sa tonalité féroce, profondément bouleversante», considèrent-ils.

«ouvrir la porte à l'émotion»

Le travail d’adaptation des 500 pages du livre en 120 minutes a nécessité un travail «colossal» pendant quatre ans. Pour le scénariste Gilles Taurand (Les roseaux sauvages, nettoyage à sec, la belle personne…), il était important de «respecter l’esprit» de Michel Houellebecq, tout en «préservant le côté service public», comme il l'a expliqué au Parisien.

«Sachant à quel point Houellebecq est un auteur scandaleux, qui cherche la provocation, je n’avais pas envie d’aller davantage dans l’hypersexualisation des scènes. On s’en passe très bien. La détresse sexuelle de Bruno est plus intéressante quand il en parle que ce qu’on peut montrer. Mais il y a quelques séquences osées évoquant assez précisément des masturbations répétitives. Et la scène traumatique où il se fait pisser dessus, et va générer le syndrome du micro pénis qui va le hanter toute sa vie, est filmée. On voit le gamin persécuté, son immense détresse avec sa lèvre tremblotante. C’était l’occasion d’ailleurs d’évoquer le harcèlement.», a-t-il détaillé pour tvmag.lefigaro.fr.

«Bruno et Michel, m’intéressent dans la mesure où ils vivent un drame dont je n’avais pas envie de me moquer. Nous devions donc les considérer autrement que comme des rats de laboratoire. J’ai ouvert la porte à l’émotion. Il s’agissait d’entraîner le spectateur dans la détresse, le désespoir qui habite les personnages», a-t-il confié.

Voici la bande-annonce des «Particules élémentaires». Attention le téléfilm est (plus que) déconseillé aux moins de 12 ans (ajoutons, à toute personne en manque de joie de vivre) :

Au final, France 2 résume ainsi le téléfilm : «2009. Michel Djerzinski, chercheur de génie spécialisé dans la biologie moléculaire, disparaît mystérieusement en Irlande. Ses dernières découvertes auraient ouvert la voie à un bouleversement majeur dans l'histoire de la génétique humaine. C’est l’occasion d’un plongeon vertigineux dans le temps où l'on découvrira son demi-frère Bruno, jouisseur torturé qui rencontrera l'amour dans un camping post soixante-huitard, Janine, la mère de Bruno et Michel, une ancienne hippie qui a toujours refusé d'élever ses enfants de manière conventionnelle, et Annabelle, dont Michel s'éprendra enfant».

Les Particules élémentaires est le deuxième roman de Michel Houellebecq et, très vite, il a atteint un statut de livre culte. À sa sortie en 1998, le livre s'était vendu à 400.000 exemplaires en France.