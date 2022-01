Million Dollar Baby (C8) : Que devient la comédienne Hilary Swank ?

Couronnée aux Oscars en 2000 pour «Boys don’t cry» et en 2005 pour «Million dollar baby», Hilary Swank est devenue de plus en plus discrète sur les écrans ces dernières années pour pouvoir s’occuper de son père malade, Stephen Michael Swank.

Dans un message publié sur son compte Instagram le 1er janvier dernier, Hilary Swank a révélé que son père était décédé en octobre 2021, précisant qu'il avait subi une greffe de poumon il y a 7 ans. Et qu’elle avait fait le choix, à l’époque, de rester le plus de temps possible à ses côtés. Même si cela signifiait faire passer sa carrière au second plan. Une décision qu’elle ne regrette pas une seconde.

«Cette dernière année a été une grande année pour moi et, je le sais, pour beaucoup d’entre nous. J’ai éteint mon téléphone et mes réseaux sociaux pendant quelques mois en raison d’une énorme perte personnelle. En octobre, mon cher papa a fait sa transition de l’autre côté. J’ai eu une relation assez unique avec lui car j’étais son seul gardien après une greffe de poumon il y a sept ans. Je suis devenu incroyablement proche de lui pendant cette période, approfondissant notre relation et savourant chaque moment que nous avons passé ensemble », écrit-elle.

«Il restera toujours l’une de mes personnes préférées et il ne se passe pas un jour sans qu’il ne me manque. Mais dans cette perte physique, aussi dévastatrice soit-elle, j’ai été éveillé, au sens de revivre. Cela m’a aidé à mieux comprendre le cercle de la vie et d’où nous venons et où nous retournons, ce qui m’a ramené à mon vrai moi. Cela m’a aidé à pardonner, à dépasser les choses qui me retiennent, quelle que soit la forme que prend chaque jour. En plus d’être profondément connectée à la source ultime et donc à mon père, toujours», poursuit-elle avant de souhaiter une bonne année à ses abonnés.

Bâtir Une relation père-fille

Née en juillet 1974 à Lincoln, dans le Nebraska, Hilary Swank avait 13 ans quand ses parents se sont séparés. C’est avec sa mère qu’elle est partie vivre à Los Angeles, où elle espérait embrasser une carrière de comédienne. À force de travail et de persévérance, elle finira par décrocher des rôles dans les séries à succès Buffy contre les vampires, ou encore Beverly Hills 90210, mais aussi au cinéma dans The next Karate Kid. Son rôle dans Boys don’t cry en 1999 lui aura permis d’obtenir la consécration en remportant l’Oscar de la meilleure actrice l’année suivante. En 2005, elle obtiendra à nouveau une statuette dorée pour sa performance dans Million Dollar Baby, de Clint Eastwood.

C’est en 2015 qu’Hilary Swank décidé alors de mettre sa carrière entre parenthèse pour assister son père après sa transplantation pulmonaire. Une présence quasi-permanente à ses côtés qui durera trois ans, et lui permettra de construire une relation père-fille extrêmement solide. Et tant pis pour les rôles qu’elle a décliné entre temps. «Il y a eu quelques projets qui sont magnifiques, mais au final, il n'y a rien que je veuille faire plus que d'être avec mon père dans les moments difficiles. On ne peut pas récupérer ce temps», déclarait-elle au site américain ETonline en 2015.

Son père ayant finalement réussi sa guérison en 2018, Hilary Swank avait repris la direction des plateaux de tournage avec plus d’assiduité ces dernières année, notamment sur Netflix où elle est apparue dans l’excellent film I Am Mother, ou encore la série Away, dans laquelle elle incarne Emma Green, la première femme astronaute à partir à la conquête de Mars.