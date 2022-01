New York Police Judiciaire : douze ans après son arrêt, la série revient avec une 21e saison

La chaîne NBC et sa plate-forme Peacock entameront la diffusion de la saison 21 de la série New York Police Judiciaire (Law & Order), le 24 février prochain.

Douze ans après l’arrêt de la série, les téléspectateurs vont y retrouver l’acteur Sam Waterson dans son charismatique rôle de procureur Jack McCoy.

Une vidéo a été dévoilée pour annoncer le retour de ce programme qui avait été lancé en septembre 1990 sur la chaîne NBC, et qui a connu depuis de nombreuses déclinaisons, parmi elles « New York Unité Spéciale », «New York Section Criminelle», «New York cour de justice», «Londres Police Judiciaire», «Los Angeles Police Judiciaire» ou, plus récente, «New York Crime Organisé», dérivée d'Unité Spéciale, qui a vu Christopher Meloni reprendre son rôle d'Elliot Stabler.

«Dans le système pénal américain, le ministère public est représenté par deux groupes distincts, mais d'égale importance : la police, qui enquête sur les crimes, et le procureur, qui poursuit les criminels. Voici leurs histoires»... Ainsi commençait chaque épisode de «New York Police Judiciaire». Comme on ne change pas une formule qui gagne, la série créée par Dick Wolf continuera avec cette 21e saison à suivre «la police qui enquête sur les crimes et les procureurs qui poursuivent les coupables».

The one that started it all. #LawAndOrder Season 21 premieres Thursday, February 24 on @NBC. pic.twitter.com/aj9pW5CdjA — & (@lawandordertv) January 21, 2022

«C'est bien de jouer le héros, tant que vous gagnez», déclare Waterston dans un court trailer qui dévoile les nouveaux membres de la distribution : Oldelya Halevi, Jeffrey Donovan, Frank Cosgrove et Hugh Dancy.