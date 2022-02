Koh-Lanta «Le Totem maudit» : date, nouveautés, candidats... Tout savoir sur l’édition 2022 du jeu de TF1

Deux mois et une semaine seulement après la finale de La Légende - édition All-Stars émaillée par des affaires de tricheries et terminée en eau de boudin sans vainqueur - le jeu d’aventure de TF1 sera de retour à 21h10, le 22 février (encore un mardi), avec une toute nouvelle saison qui s’annonce riche en nouveautés et qui aura la lourde tâche de redorer son blason.

«C’est du jamais vu dans #KohLanta : il n’y aura pas un, mais 2 totems : le totem d’immunité qui protège les gagnants et le Totem Maudit et ses malédictions», a fièrement annoncé TF1 ce mardi 1er février. Ce nouveau totem sera donc l'une des nouveautés de cette nouvelle édition.

«Perdre une épreuve, c’est en hériter et subir l’une de ses nombreuses malédictions. Son ombre plane sur cette saison, du premier au dernier jour de l’aventure. C’est une certitude, le totem maudit va bousculer les destins des 24 nouveaux aventuriers qui ont décidé de se mesurer les uns aux autres», ajoute la chaîne.

Y aura-t-il d'autres artefacts inédits mis en jeu ? Pour l'heure peu d'informations ont filtré. Du côté des épreuves, même mystère. Il se murmure toutefois que l’épreuve mythique de la dégustation devrait faire son retour.

Changement de décor

Après deux saisons en Polynésie française (Les Armes Secrètes, La légende), cette saison 2022 se déroulera aux Philippines. «Dans des conditions dantesques, au pied des spectaculaires falaises de l’archipel de Palawan», fait savoir TF1, qui a fait «découvrir» aux «24 apprentis Robinsons» «la vie à la dure, la faim, la fatigue et les stratégies».

une Surveillance accrue

Dîners clandestins obligent, les nouveaux aventuriers auront sûrement été beaucoup plus «surveillés» que leurs prédécesseurs. Plus question cette fois de laisser des candidats se restaurer en cachette, l'image de l'émission ayant déjà pris un sérieux coup dans la caboche la saison dernière… «Des gardes supplémentaires ont été engagés», avait annoncé la productrice Alexia Laroche-Joubert. Y aura-t-il plus de riz à midi pour compenser ? Il sera intéressant de voir si les estomacs seront un peu moins mis à l'épreuve, ou pas.

LES ANONYMES DE RETOUR

Après une saison All-Stars pour célébrer les 20 ans du jeu, place cette fois à une édition classique, à savoir avec des candidats anonymes, «douze femmes et douze hommes qui vont tout faire pour réaliser leur rêve et gagner Koh-Lanta», et dont voici les visages :

Alexandra, 35 ans, directrice d’un groupe de média, Martinique (972).

Ambre, 27 ans, gestionnaire de formations sportives, Hérault (34).

Anne-Sophie, 34 ans, coach sportif, Grèce.

Céline, 41 ans, infirmière, Seine-et-Marne (77).

Géraldine, 47 ans, marchand de biens, Morbihan (56).

Lili, 40 ans, chef d’entreprise, Ille-et-Vilaine (35).

Louana, 28 ans, commerciale en immobilier locatif, Hauts-de-Seine (92).

Olga, 35 ans, danseuse acrobate, Paris (75).

Pauline, 24 ans, responsable de communication, Alpes-Maritimes (06).

Samira, 34 ans, coach sportif, Maroc.

Setha, 35 ans, graphiste, Rhône (69).

Stéphanie, 35 ans, croupière, Paris (75).

Bastien, 32 ans, cordiste, Rhône (69).

Benjamin, 24 ans, comptable, Loire-Atlantique (44).

Colin, 25 ans, digital manager, Suisse.

Fouzi, 28 ans, directeur financier, Nord (59).

Franck, 52 ans, patron d’une société de rénovation en bâtiment, Pyrénées-Atlantiques (64).

François, 38 ans, pompier, Hérault (34).

Jean-Charles, 40 ans, fustier, Loire (42).

Jean-Philippe, 36 ans, artisan peintre, Seine-Maritime (76).

Matteo, 20 ans, danseur, Paris (75).

Maxime, 33 ans, gérant de portefeuille, Paris (75).

Nicolas, 39 ans, gérant d’un magasin de sport, Gard (30).

Yannick, 36 ans, basketteur, Alpes-Maritimes (06).