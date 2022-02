Pam & Tommy : pourquoi Pamela Anderson n'a pas participé à la série ?

Avec une diffusion prévue ce mercredi sur Disney+, «Pam & Tommy» a été réalisée sans la participation, ni la permission de Pamela Anderson. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé, assurent les showrunners de la série événement.

Dans un entretien accordé au site américain Entertainment Weekly, D.V. DeVincentis assure que la production a tenté à plusieurs reprises de contacter Pamela Anderson à propos de la série. La comédienne Lily James, qui incarne l’ex-star d’Alerte à Malibu, a également essayé de la joindre à plusieurs moments. Sans réussite.

«Nous voulions absolument lui faire savoir que ce portrait allait être positif, que nous nous soucions beaucoup d’elle, et que cette série était un témoignage d’amour envers elle », explique le showrunner. «Nous n’avons pas eu de réponse, mais en prenant en considération ce qu’elle avait traversé avec cette histoire, au moment où nous tentions d’entrer en contact avec elle, c’était tout à fait compréhensible», poursuit-il.

Un véritable traumatisme

Pour Rob Siegel, l’autre showrunner de Pam & Tommy, la série montre clairement Pamela Anderson et Tommy Lee comme étant «les victimes d’un crime», celui de la violation de leur intimité quand Rand Gauthier, l’électricien qui travaillait sur le chantier de leur maison à Malibu, a volé le coffre-fort dans lequel se trouvait la cassette vidéo de leur lune de miel, et de leurs ébats amoureux. Il rappelle également que l’intégralité du scénario de la série est basée sur un article publié par Rolling Stone Magazine en 2014, qui revenait en détail sur l’affaire de la sextape, et la façon de cela s’était déroulé.

Les showrunners de Pam & Tommy ont eu à cœur de montrer l’horreur vécu par le couple au moment où cette vidéo échappe à leur contrôle, et le véritable traumatisme que cela leur avait causé. Ils soulignent également comment cet événement a lancé «l’âge de la sextape», à un moment où on commençait à peine à mesurer la puissance d’Internet, avec des célébrités qui utiliseront consciemment cette technique pour se faire connaître.

«On ne citera personne. Mais parce que d'autres sextapes ont vu le jour par la suite, certains croient cyniquement que Pamela et Tommy étaient d’accord avec la publication de cette vidéo. Mais c’est totalement faux. Ils étaient victimes d’un crime. (…) Et cette série traite également de l’incroyable force de caractère et de l’héroïsme de Pamela Anderson en coulisses pour faire face à tout cela, et réussir à s’en sortir», assure DeVincentis.

D.V. DeVincentis se dit particulièrement admiratif de la manière dont la comédienne parvient, depuis toutes ces années, à encaisser publiquement les questions déplacées sur cet incident, à garder le sourire, et à utiliser cela pour évoquer les sujets qui lui tiennent vraiment à cœur, comme la défense de la cause animale. «C’est un choix conscient, et cela demande beaucoup de courage de sa part», assure-t-il.