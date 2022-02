Salade Grecque : l'incroyable casting de la série de Cédric Klapisch, suite de L'Auberge espagnole

Elle est très attendue. Après L’Auberge espagnole (2002), Les Poupées russes (2005), et Casse-tête chinois (2013), Cédric Klapisch renoue avec l’histoire de Xavier et Wendy grâce à Salade Grecque, dont le casting vient d’être dévoilé.

La série, attendue dans le courant de l’année 2022 sur Amazon Prime Video, suivra les aventures de Tom et Mia – les enfants de Xavier et Wendy – à un moment charnière de leur vie. Alors que sa sœur de 19 ans est installée à Athènes pour ses études, Tom, 25 ans, s’envole pour la capitale grecque où lui et Mia ont hérité d’un immeuble appartenant à leur grand-père. Et dont ils ont hérité à son décès.

Le jeune homme se rend sur place pour gérer la situation, et espère secrètement renouer avec sa sœur avec laquelle il entretient des rapports conflictuels. Les voilà tous les deux partageant un logement à Athènes avec des colocataires originaires des quatre coins de l’Europe. Bien loin toutefois de l’insouciance de leurs parents et de leurs amis à Barcelone, vingt ans plus tôt.

Dans les rôles principaux, les téléspectateurs retrouveront Aliocha Schneider (Pompéi, Merci pour tout) et Megan Northam (Miss Chazelles). La série accueillera bien évidemment plusieurs visages connus de la trilogie de Cédric Klapisch, à commencer par Romain Duris, Cécile de France, Kevin Bishop, et Kelly Reilly. Barnaby Metschurat reprendra pour sa part le rôle de Tobias.